Воронков избежал дисквалификации и сыграет в четвертьфинале Олимпиады

Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков избежал дисквалификации и сможет принять участие в четвертьфинальном матче Олимпийского турнира. Об этом сообщил менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

Хоккеист «Ак Барса» Воронков получил удаление до конца игры в матче против Чехии за удар соперника в голову.

«Воронков играет, всё в порядке. Обошлись без дисквалификации. Он будет играть. Вчера прошел директорат, на нем сказали, что никаких дисциплинарных мер по отношении к нему применено не было», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Кроме того, стало известно, что вместе с основной командой тренируется еще один представитель «Ак Барса» в составе Олимпийской сборной России Тимур Билялов.

Напомним, на стадии 1/4 финала сборная России сыграет с победителем пары Дания – Латвия. Начало игры 16 февраля в 9:00 по московскому времени.

