Сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет с победителем пары Дания – Латвия

Олимпийская сборная России по хоккею узнала, с кем может сыграть в четвертьфинале турнира.

Подопечные Алексея Жамнова встретятся с победителем пары Дания – Латвия, которые заняли 6-е и 11-е места в общем рейтинге всех сборных Олимпиады.

В групповом этапе российская команда уже играла против датчан, победив со счетом 2:0.

Все пары четвертьфинала Олимпиады – 2022 по хоккею:

США (1) – Словакия (8) / Германия (9);

Финляндия (2) – Чехия (7) / Швейцария (10);

Россия (3) – Дания (6) / Латвия (11);

Швеция (4) – Канада (5) / Китай (12).

Встреча четвертьфинала с участием сборной России состоится в среду, 16 февраля.