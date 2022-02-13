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Спорт
13 февраля 2022  18:50
Дамир Садриев

Сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет с победителем пары Дания – Латвия

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Олимпийская сборная России по хоккею узнала, с кем может сыграть в четвертьфинале турнира.

Подопечные Алексея Жамнова встретятся с победителем пары Дания – Латвия, которые заняли 6-е и 11-е места в общем рейтинге всех сборных Олимпиады. 

В групповом этапе российская команда уже играла против датчан, победив со счетом 2:0. 

Все пары четвертьфинала Олимпиады – 2022 по хоккею:

США (1) – Словакия (8) / Германия (9);
Финляндия (2) – Чехия (7) / Швейцария (10);
Россия (3) – Дания (6) / Латвия (11);
Швеция (4) – Канада (5) / Китай (12).

Встреча четвертьфинала с участием сборной России состоится в среду, 16 февраля. 

#Олимпиада-2022 #хоккей
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