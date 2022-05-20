Воробьев о переходе Войнова и Шипачева: «Проблема «Ак Барса», растет давление на клуб»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о своем отношении к переходам Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева в «Ак Барс».

«Шипачев и Войнов — отличное пополнение. Это мастеровитые игроки с опытом. Но что из этого получится? Это уже проблема "Ак Барса", ведь растет давление на клуб», — цитирует Воробьева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что эти хоккеисты были обменены в казанский клуб за денежную компенсацию и заключили контракты до конца сезонов — 2022/23 и 2023/24 соответственно. Позже они перезаключили контракты с казанским клубом на три года.

Динамовцы были лидерами своей команды в прошлом сезоне: 35-летний Шипачев сыграл 59 матчей, отличившись 27 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.

32-летний Войнов набрал 41 (10+31) очков в 51 встрече.