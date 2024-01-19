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«Вопрос национальной безопасности»: в 5 районах РТ не начали переход на отечественное ПО
Переход государственных и муниципальных учреждений на отечественную операционную систему «Астра Линукс» должен быть завершен в наступившем 2024 году, однако в Татарстане есть районы и органы власти, где система не установлена ни на один компьютер.
Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.
«Сегодня нужно обеспечить выполнение задачи по переходу на отечественное программное обеспечение государственных и муниципальных органов. Сейчас это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Минниханов.
Он также отметил, что система полностью отсутствует на устройствах Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, а также администраций Алексеевского, Елабужского, Зеленодольского, Буинского и Кайбицкого районов.
Раис Татарстана поручил Минцифры республики совместно с министерствами и муниципалитетами региона полностью перейти на отечественное ПО до конца этого года.
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