Вопреки прогнозам в семье из Татарстана родилось пять детей

В семье Абрамовых из Татарстана, награжденной этой осенью указом Президента России медалью ордена «Родительская слава», воспитываются пять дочек. По словам мамы девочек, рождение каждой из них стало настоящим чудом.

«У меня отрицательный резус-фактор. Первая беременность была замерзшей. Шансов родить детей с отрицательным резус-фактором после этого нет, они равны нулю», – рассказала «Татар-информу» Ирина Абрамова.

Первая дочка Анна родилась через три года после свадьбы. Во время беременности будущая мама постоянно ездила в Казань, сдавала дорогостоящие анализы.

«Когда резус у мамы отрицательный, а у папы положительный, дети могут родиться инвалидами. Из-за антител организм женщины „убивает“ ребенка. Родить пятерых здоровых детей в такой ситуации — один шанс на миллион», — пояснила Ирина Владимировна.

Большая семья Абрамовых живет в поселке Уруссу Ютазинского района. Супруги работают в интернате для детей с ограниченными возможностями – Евгений преподает столярное дело, а Ирина учит шитью. Они знакомы 17 лет, 14 из них состоят в браке. Все эти годы супруги постоянно посещали врачей и молились в храме о рождении здоровых детей.

Историю о большой и дружной семье читайте в материале «Татар-информа» «Вымаливали каждого ребенка»: история семьи, где рождение каждой из 5 дочек стало чудом.