«Вымаливали каждого ребенка»: история семьи, где рождение каждой из 5 дочек стало чудом

Познакомились в храме, вместе ходили на службы

Большая семья Абрамовых живет в поселке Уруссу Ютазинского района. Супруги работают в интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья – Евгений преподает столярное дело, а Ирина учит шитью. Они знакомы 17 лет, 14 из них состоят в браке. А познакомились молодые люди в православном храме.

«В 2006 году я пришла работать в школу учителем швейного дела. Была такой энтузиасткой, готовой свернуть горы. Я просто делала свою работу, и, видимо, хорошо. Будущий свекор – начальник отдела образования – меня заприметил», – вспоминает Ирина Владимировна.

В то время будущий избранник Ирины учился в педколледже Бугульмы и приезжал каждые выходные в Уруссу к родителям, ходил в храм. Там для молодых и была организована «случайная» встреча, на которой они познакомились. Вскоре после этого Ирина стала работать в воскресной школе.

«Каждое воскресенье мы приходили на службу вместе», – говорит она.

После учебы Евгений ушел служить в армию, а Ирина его ждала. Когда молодой человек вернулся, устроился на работу в ту же школу, где трудилась любимая девушка. Вскоре пара обвенчались и сыграла свадьбу.

«Затея свекра со знакомством удалась», – утверждает Ирина Владимировна.

Оба супруга выросли в многодетных семьях. Родители Ирины воспитали трех девочек, а родители Евгения – трех мальчиков. В семье Ирининой бабушки было 11 детей, и она всегда служила примером для внучки. Поэтому после свадьбы молодые люди сразу сошлись во мнении, что в их семье детей должно быть много.

«Есть видеоролик с нашей свадьбы, где нам задают вопрос: “Сколько вы хотите детей?” А мы дружно отвечаем: “Пять!”», – смеется женщина.

Рождение каждой дочки было чудом

В браке у Ирины Владимировны и Евгения Сергеевича родились пять девочек: Анна (11 лет), Мария (9 лет), Лукерья (7 лет), Пелагея (4 года) и Глафира (1 год и 3 месяца). Со слов мамы, рождение каждой из них стало настоящим чудом.

«У меня отрицательный резус-фактор. Первая беременность была замершей. Шансов родить детей с отрицательным резус-фактором после этого нет, они равны нулю», – говорит многодетная мама.

Первая дочка Анна родилась через три года после свадьбы. Во время беременности будущая мама постоянно ездила в Казань, сдавала дорогостоящие анализы.

«Когда резус у мамы отрицательный, а у папы положительный, дети могут родиться инвалидами. Из-за антител организм женщины “убивает” ребенка. Родить пятерых здоровых детей в такой ситуации – один шанс на миллион», – поясняет Ирина Владимировна.

Все эти годы Ирина и Евгений постоянно посещали врачей и молились в храме.

«Мы вымаливали каждого ребенка. Когда я вынашивала Лукерью, врачи советовали избавиться от беременности. Я беременная поехала в храм Луки Крымского в Симферополь с двумя маленькими детьми. Разрыдалась и обещала, что если рожу здорового ребенка, назову Лукой или Лукерьей. Так родилась наша Лукерья», – делится воспоминаниями женщина.

По ее словам, были проблемы и с рождением Пелагеи. При планировании пятого ребенка женщина сходила в больницу, но врачи сказали, что анализы плохие, малыша в семье не будет.

«Пришла домой, долго плакала. Но Бог благословил нас пятой дочерью. Это было настоящим чудом», – говорит жительница Уруссу.

Однако на первом скрининге, когда ждали рождения Глафиры, врачи сказали, что может родиться даун.

«Мы никому об этом не сказали. Я потом сдавала анализ в Москве за большие деньги, чтобы себя успокоить», – рассказывает собеседница.

Вера в Бога творит чудеса

К счастью, вопреки прогнозам врачей, все дети родились здоровыми. Собеседница говорит, что если Бог даст шестого ребенка, неважно, мальчика или девочку, пара будет очень рада. Ведь рождение каждого малыша для семьи – благословение Бога.

А еще у Абрамовых есть чудодейственная икона, привезенная с Украины от родственников Ирины по маминой линии. Так сложились обстоятельства, что она поехала в село, где живет ее тетя, незадолго перед свадьбой в 2010 году. Тетя подарила племяннице икону, которой благословляли в семье всех дочерей на брак. Теперь она свято хранит семейную реликвию. Вера в Бога и молитва помогают в житейских делах.

«Когда Анечка была маленькая, она обварилась кипяченым молоком. Ожог был очень сильным, мы лежали в ожоговом центре. Молились вместе с мужем, мазали дочку святым маслом, прикладывали к ней икону с частичкой мощей Луки Крымского», – говорит собеседница.

Оказывается, малышка случайно задела рукой посуду с молоком, когда выходила после еды из кухни. Ожог был громадным и охватывал примерно треть тела. Врачи собирались сделать четырехлетнему ребенку пересадку кожи. Но уже через полторы недели у девочки чудесным образом все зажило, а через две недели ее выписали из больницы. Сейчас на теле не осталось и следа.

«Доброшвеи» отправили 30 тонн гуманитарного груза

Ирина Абрамова при поддержке мужа организовала в поселке Уруссу добровольный волонтерский отряд в поддержку бойцов СВО – «Доброшвеи». Вместе с другими неравнодушными жителями она плетет маскировочные сети, вяжет теплые вещи, шьет нательное белье и толстовки, сушит овощи и фрукты, изготавливает парафиновые свечи, собирает и отправляет продукты питания для бойцов.

«Когда объявили частичную мобилизацию и наши ребята уходили, я предложила подруге организовать пошив шапок, чтобы оказать помощь ребятам. Подруга живет в Севастополе, у нее швейное производство», – говорит Ирина.

Готовые шапки, сшитые в Татарстане, отправляли в Севастополь, а далее – на приграничные территории.

«Мои дочки в каждую шапку клали икону, шоколадку и письмо солдату», – поясняет женщина.

Потом Ирина увидела сообщение о сборе благотворительной помощи для раненых в госпитале. Сбор открыли ее знакомые в Башкортостане.

«Мы за неделю собрали 2 тонны гуманитарного груза: постельное белье, медикаменты, сланцы, памперсы для взрослых, футболки, мед. Все это загрузили в “Ларгус” с прицепом и увезли организаторам сбора», – отмечает активистка.

Сначала собирали вещи для бойцов в школе. Потом местная администрация выделила комнату под склад и небольшое помещение для плетения маскировочных сетей на стадионе. К организации присоединились семь штабов со всего района, теперь она объединяет более 400 человек. Благодаря собранным средствам уже закуплены и отправлены три квадрокоптера.

«За два года нами отправлено более 30 тонн гуманитарного груза», – утверждает организатор отряда волонтеров.

В скором времени планируется отправка очередной партии гуманитарного груза в Севастополь. Собраны вещи, необходимые для бани: большой бак, ведра, тазы, мочалки и веники.

Ирина Владимировна хочет официально оформить организацию волонтеров, подала документы для регистрации НКО «Доброшвеи».

Фото: пресс-служба ЦИК России

Глава ЦИК Элла Памфилова нянчила младшую дочь Абрамовых

Абрамовы успевают буквально все – занимаются воспитанием детей и волонтерской работой, а еще активно участвуют в разных конкурсах. Ютазинцы выступали на конкурсе «Нечкэбил», фестивале семей Татарстана, в 2018 году ездили на прием к Раису РТ Рустаму Минниханову как лучшая семья района.

Этой осенью Абрамовы победили на конкурсе «Всей семьей на выборы». В качестве приза многодетная семья из Уруссу всем составом отправилась на встречу с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

«Мы участвовали в конкурсе видеороликов, где в качестве главного приза была заявлена поездка в Москву. Думали, что это обычная туристическая поездка. Что окажемся в ЦИКе на приеме у Памфиловой, даже не могли предположить. Это мероприятие запомнится на всю жизнь. Когда вспоминаем встречу, смеемся над нашей Глафирой», – говорит многодетная мама.

На встрече Элла Памфилова с удовольствием нянчила младшую дочь семьи Абрамовых. Она взяла малышку на руки и заметила, что таким и должен быть генофонд нашей страны. Семье Абрамовых даже удалось побывать в личном кабинете главы ЦИКа.

«Нас угощали разными вкусностями. Прием был очень теплым, несмотря на то что мы не представители власти, а обычная многодетная семья. Это было очень приятно. Она (Элла Памфилова) поговорила со всеми дочками, спросила про их интересы», – вспоминает жительница Татарстана.

Также семья побывала на обзорной экскурсии по Москве и посетила несколько храмов.

Дети растут без сотовых телефонов и планшетов

Большая семья живет в частном доме, ухаживает за огородом, держит коров, овец и кур. Управляться с большим хозяйством родителям помогают старшие дочки. Они и скотину покормят, и обед приготовят.

«Пока укладываю маленькую днем спать, Лукерья режет салат на обед. К приходу папы мы напекли блинов, чтобы вместе сесть покушать», – приводит пример из повседневной жизни Ирина Владимировна.

В семье есть такое правило – дети растут без планшетов, сотовых телефонов и телевизора. Досуг проводят все вместе – общаются и путешествуют. В этом году полным составом Абрамовы съездили на машине в Крым.

Так каков же рецепт семейного счастья?

«Нужно любить и слышать друг друга, без этого нет семьи. Если каждый включит свою гордыню, ничего не получится. Дом – как малая церковь, где мужчина – глава. Он создал семью и должен нести за нее ответственность, должен ее кормить. А женщина – хранительница домашнего очага, от нее зависит атмосфера в доме», – раскрыла секрет Ирина.

Напоследок многодетная мама пожелала всем семьям из Татарстана любви, тепла и взаимопонимания.

Фотографии из семейного архива Абрамовых