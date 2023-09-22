Вооруженные формирования в Нагорном Карабахе начали сдавать оружие. Об этом сказано в в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев», – сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день были сданы около 5 тыс. боеприпасов, шесть единиц бронетехники и более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с момента заключеная соглашения о прекращении огня в Аскеранском районе Карабаха зафиксировали два нарушения.