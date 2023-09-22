Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вооруженные формирования в Нагорном Карабахе начали сдавать оружие
Вооруженные формирования в Нагорном Карабахе начали сдавать оружие. Об этом сказано в в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев», – сказано в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день были сданы около 5 тыс. боеприпасов, шесть единиц бронетехники и более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что с момента заключеная соглашения о прекращении огня в Аскеранском районе Карабаха зафиксировали два нарушения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»