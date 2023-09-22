МО России: в Карабахе зафиксированы нарушения режима прекращения огня

С того момента, как была заключена договоренность о прекращении огня, в Аскеранском районе Карабаха зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаза проводит по данным фактам расследование.

Также миротворцы РФ обеспечили доставку гуманитарного груза для мирного населения Карабаха. Обеспечение проводилось через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставили более 50 тонн разного продовольствия.