news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 22 сентября 2023 20:31

МО России: в Карабахе зафиксированы нарушения режима прекращения огня

Скопировать ссылку

С того момента, как была заключена договоренность о прекращении огня, в Аскеранском районе Карабаха зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаза проводит по данным фактам расследование.

Также миротворцы РФ обеспечили доставку гуманитарного груза для мирного населения Карабаха. Обеспечение проводилось через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставили более 50 тонн разного продовольствия.

#нагорный карабах
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2