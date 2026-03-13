Глава Волжско-Камского Росприроднадзора рассказал о росте экосбора у товаропроизводителей

В 2025 году вступили в силу новые правила экологического сбора. За товары и упаковку, произведенные с 1 января 2024 года, производители предоставляют отчет, уплачивают экологический сбор. Об этом сообщил сегодня руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров на совещании по итогам работы ведомства в 2025 году.

«В связи с малым количеством реестровых утилизаторов по всей стране за декларационный период 2025 года предприятия столкнулись с проблемами подтверждения утилизации. Как следствие – увеличение экологического сбора», – отметил он.

Шакиров напомнил, что с 1 января 2024 года все утилизаторы товаров и упаковки должны были быть включены в реестр утилизаторов. На текущую дату по управлению включены в реестр 12 утилизаторов, в том числе 11 – по Республике Татарстан.

«Доля необходимого обеспечения утилизации товаров в 2024 году была от 10 до 30%, к 2029 году составит до 80%. А для всех видов упаковки норматив утилизации 2027 года составит 100%. Такие задачи еще раз подчеркивают необходимость увеличения потенциальных и реальных утилизаторов» , – сказал Шакиров.

Экосбор платят производители и импортеры, если они не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов.

Совещание проходит в Иннополисе с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой и заместителя Премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова.