Волжско-Камский Росприроднадзор в 2026 году запланировал профвизиты на 114 объектов

В 2026 году Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора запланированы обязательные профилактические визиты на 114 объектов. Об этом сообщил сегодня руководитель ведомства Фаяз Шакиров на совещании по итогам работы в 2025 году.

Глава ведомства добавил, что в прошлом году были взысканы ущербы на общую сумму 104 млн рублей. «Часть ущерба поступает в муниципальные бюджеты», – отметил он.

Совещание проходит в Иннополисе с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой и заместителя Премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова.