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Волынец: У 10% детей мигрантов – неудовлетворительный уровень владения русским языком
В школах Татарстана обучается около 2,8 тыс. детей мигрантов. Почти у 10% из них – неудовлетворительный уровень владения русским языком. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.
«Как следствие – сложности в изучении школьной программы и низкая мотивация к успешному обучению. А это может привести к негативным последствиям для ребенка и нарастанию конфликтных ситуаций в окружении», – сказала детский омбудсмен.
В связи с этим, по ее мнению, важно решать вопрос интенсивного обучения детей мигрантов русскому языку. Для этого можно организовать для них дополнительные занятия во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования, уточнила спикер.
Ранее Волынец заявляла, что в Татарстане 19 частных медклиник отказались от лицензии на аборты.
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