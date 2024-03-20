Волынец: У 10% детей мигрантов – неудовлетворительный уровень владения русским языком

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В школах Татарстана обучается около 2,8 тыс. детей мигрантов. Почти у 10% из них – неудовлетворительный уровень владения русским языком. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Как следствие – сложности в изучении школьной программы и низкая мотивация к успешному обучению. А это может привести к негативным последствиям для ребенка и нарастанию конфликтных ситуаций в окружении», – сказала детский омбудсмен.

В связи с этим, по ее мнению, важно решать вопрос интенсивного обучения детей мигрантов русскому языку. Для этого можно организовать для них дополнительные занятия во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования, уточнила спикер.

Ранее Волынец заявляла, что в Татарстане 19 частных медклиник отказались от лицензии на аборты.