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В Татарстане 19 частных медклиник отказались от лицензии на аборты
В Татарстане 19 частных медицинских клиник решили добровольно отказаться от лицензии на проведение абортов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.
«Пока нет федерального закона, запрещающего аборты в частных клиниках не по медицинским показаниям, мы можем говорить только о добровольном отказе», – сказала спикер.
Волынец отметила, что ранее инициировала обращение к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках республики. Инициатива была поддержана.
По ее словам, в прошлом году детскому омбудсмену поступило 1 729 обращений граждан, более 1 тыс. – в социальных сетях, свыше 12,1 тыс. сообщений – в службу 112. По 323 обращениям проведены проверки по фактам семейного неблагополучия.
«Под контроль взяты 403 обращения, более половины решены положительно», – подчеркнула уполномоченный.
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