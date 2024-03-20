В Татарстане 19 частных медклиник отказались от лицензии на аборты

В Татарстане 19 частных медицинских клиник решили добровольно отказаться от лицензии на проведение абортов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Пока нет федерального закона, запрещающего аборты в частных клиниках не по медицинским показаниям, мы можем говорить только о добровольном отказе», – сказала спикер.

Волынец отметила, что ранее инициировала обращение к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках республики. Инициатива была поддержана.

По ее словам, в прошлом году детскому омбудсмену поступило 1 729 обращений граждан, более 1 тыс. – в социальных сетях, свыше 12,1 тыс. сообщений – в службу 112. По 323 обращениям проведены проверки по фактам семейного неблагополучия.

«Под контроль взяты 403 обращения, более половины решены положительно», – подчеркнула уполномоченный.