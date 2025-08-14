Волынец: «Состояние выпавшего с восьмого этажа в Казани ребенка - тяжелое»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала состояние ребенка, который накануне упал с лестничного проема восьмого этажа многоквартирного дома.

«Полуторагодовалый мальчик, упавший с восьмого этажа, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Этой трагедии можно было бы избежать, если бы ребенок не остался без присмотра. Мы часто повторяем: не оставляйте маленьких детей без внимания, не оставляйте их на попечении других детей, которые не в состоянии должным образом их контролировать. Я искренне желаю ребенку поскорее выздороветь, потому что сейчас его состояние вызывает опасения у врачей», – рассказала Ирина Волынец в своем телеграм-канале.

Также она добавила, что по факту случившегося началась проверка, ситуация находится на контроле Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что инцидент произошел ранним утром 13 августа в одном из многоквартирных домов на улице Зорге в Казани. Полуторагодовалый мальчик остался без присмотра и упал в лестничный проем с восьмого этажа на первый. Ситуацию взяла на контроль республиканская прокуратура.

«Берегите детей – это самое дорогое, что у нас есть. Напоминаем, что дети продолжают выпадать из окон, особенно летом, когда на окнах часто используются москитные сетки. Дети опираются на них, думая, что они смогут удержать их вес, и падают вниз. Распахнутые настежь окна – еще одна большая опасность: маленький ребенок не осознает опасности большой высоты. Мы постоянно повторяем о необходимости установить на окнах ограничители. Обратите на это внимание: детская жизнь может оборваться в один момент», – предупредила Волынец.

Врачи предупреждают о том, что при падении с большой высоты чаще всего дети погибают или остаются тяжелыми инвалидами.