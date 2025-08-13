В Казани полуторагодовалый ребенок упал с восьмого этажа

В Казани ребенок упал в лестничный проем с восьмого этажа, по данному факту организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в 7:20 в одном из многоквартирных домов на улице Зорге. Полуторагодовалый мальчик остался без присмотра и упал в лестничный проем с восьмого этажа на первый.

«Ребенок госпитализирован. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Приволжского района города Казани Рустем Сибагатуллин», – говорится в сообщении прокуратуры.