Волынец: «Школа не вправе самостоятельно определять стоимость школьной формы»

Решение о введении требований к одежде учащихся школ должно приниматься всеми участниками образовательного процесса. Для этого создаются советы учащихся и советы родителей. Об этом в интервью «Татар-информу» накануне нового учебного года сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Администрация образовательной организации может установить общие характеристики одежды учащихся: цветовую гамму, стиль и общие требования к внешнему виду. Но школа не имеет права устанавливать требования относительно места приобретения одежды, конкретного изготовителя или направлять в конкретное ателье для пошива, а также определять стоимость школьной формы», – рассказала она.

По данным Волынец, подобные требования выходят за рамки компетенции образовательных организаций и нарушают права потребителей, что неоднократно подтверждалось в разъяснениях ФАС России.

Подробнее о школьной форме читайте в интервью «Татар-информа».