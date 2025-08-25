Школьная форма – 2025: что нужно знать родителям и детям

Кто решает, какую одежду носить в школе? Может ли учебное заведение рекомендовать родителям конкретный магазин или изготовителя? Если школьник пришел без формы, допустят ли его к урокам? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» накануне нового учебного года ответила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.





Ирина Волынец: «Внешний вид и одежда учащихся школ должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Ирина Владимировна, кто определяет требования к школьной форме учащихся?

– В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации могут устанавливать требования к одежде учеников. При этом они руководствуются типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами госвласти субъектов страны. Конкретные требования к одежде ребят, включая ее общий вид, цвет, фасон, логотипы и знаки отличия, определяются нормативным актом образовательной организации.

Школы вправе устанавливать повседневную, парадную и спортивную форму одежды для учеников. Парадную одежду ребята надевают в праздничные дни и на торжественные линейки. Для мальчиков и юношей это повседневная одежда, дополненная светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Для девочек и девушек таким дополнением служит светлая блузка или праздничный аксессуар. Спортивная одежда нужна на уроках физкультуры и во время спортивных занятий.

Внешний вид и одежда учащихся школ должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Не рекомендуется носить в школе одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующей психоактивные вещества и противоправное поведение.

– Может ли администрация школы самостоятельно установить требования к школьной форме?

– По закону решение о введении требований к одежде для учащихся общеобразовательных учреждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса. Для принятия подобных решений создаются советы учащихся и советы родителей.

«Администрация образовательной организации может установить общие характеристики одежды учащихся: цветовую гамму, стиль и общие требования к внешнему виду» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Что школа не вправе требовать от родителей при покупке школьной формы?

– Администрация образовательной организации может установить общие характеристики одежды учащихся: цветовую гамму, стиль и общие требования к внешнему виду. Но школа не имеет права устанавливать требования относительно места приобретения одежды, конкретного изготовителя или направлять в конкретное ателье для пошива, а также определять стоимость школьной формы. Подобные требования выходят за рамки компетенции образовательных организаций и нарушают права потребителей, что неоднократно подтверждалось в разъяснениях ФАС России.

– Что необходимо учитывать образовательным организациям при определении требований к школьной форме?

– При утверждении подобных требований школы обязаны учитывать материальное положение малообеспеченных и многодетных семей. Данная рекомендация закреплена в письме Министерства образования и науки России и поддержана ФАС. Образовательные организации не могут вводить дорогую или роскошную форму, изготовление, покупка или пошив которой будет слишком затратным для родителей.

«Решение о введении требований к одежде для учащихся общеобразовательных учреждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Может ли образовательная организация не допустить учеников на уроки, если их одежда не соответствует установленным требованиям?

– Образовательная организация не может отказать учащемуся в допуске к занятиям по причине несоответствия его одежды установленным требованиям. Такие действия являются нарушением конституционного права граждан на образование, гарантированного статьей 43 Конституции РФ и Федеральным законом «Об образовании в РФ». Даже при умышленном нарушении требований устава образовательной организации предусмотренные меры дисциплинарного взыскания не предполагают временное отстранение от учебных занятий. Школа обязана обеспечивать реализацию права на получение общего образования, независимо от соблюдения требований к внешнему виду.

– Может ли быть наказан ученик, который пришел в школу без школьной формы?

– Федеральным законом «Об образовании в РФ» установлено, что при выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение ученика, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся и родителей. Если несоблюдение требований к школьной форме обусловлено объективными обстоятельствами: порча или утрата одежды из-за чрезвычайных ситуаций и других форс-мажорных обстоятельств, дисциплинарное взыскание недопустимо.

Если жителям Татарстана требуется помощь или консультация, они могут обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в РТ по телефону (843) 236-61-64 или оставить обращение на официальном сайте в интернет-приемной.