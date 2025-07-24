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Общество 24 июля 2025 12:19

Волынец считает решение жилищного вопроса ключевым для повышения рождаемости

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Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец призвала помочь семьям с решением жилищного вопроса, чтобы молодым супругам было легче решиться на рождение первого ребенка.

Ранее заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова заявила, что в России наблюдается тенденция на сокращение числа детей в семье. Об этом пишут «Известия».

«Сейчас есть очень много семей, у которых вообще нет детей. Причем некоторые люди, заключив брак, не рожают и не собираются рожать малыша. Чтобы решить эту проблему, нужно повышать меры поддержки семей с детьми и помочь нашим семьям решить жилищный вопрос, потому что когда семьям негде жить, они не только не рожают детей, но и семью не создают», – отметила она в разговоре с журналистом «Татар-информа».

Волынец подчеркнула, что решиться на рождение первого ребенка семьям сложнее всего. Однако после появления малыша этот страх уходит, и на второго ребенка родители решаются легче.

Ранее Волынец предложила государству погашать 20% ипотеки за каждого ребенка.

#демография #рождаемость #Ирина Волынец
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