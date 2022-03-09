Волынец разъяснила порядок оформления нового пособия на детей от 8 до 16 лет

С 1 апреля семьи с низким доходом и детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно смогут получать новое пособие. На его получение будут претендовать не только дети, воспитываемые одним родителем, но и из полных семей. Порядок назначения нового вида поддержки разъяснила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«Основные правила новой выплаты аналогичны тем, что сейчас назначаются на детей от 3 до 7 лет. Среднедушевой доход семьи должен быть не выше прожиточного минимума на душу населения в регионе. При этом учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам до обращения. Имущество семьи не должно превышать установленный перечень. У взрослых членов семьи в расчетном периоде должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. Это так называемое правило нулевого дохода», — объяснила омбудсмен.



Базовый размер пособия составляет 50% детского прожиточного минимума в регионе. Пособие в размере 75% детского прожиточного минимума в регионе получат семьи, если с учетом базового пособия их среднедушевой доход не превысит прожиточный минимум на душу населения. 100% детского прожиточного минимума в регионе получат семьи, если с учетом пособия в размере 75% их среднедушевой доход не превысит прожиточный минимум на душу населения.



Заявление на пособие можно будет подать с 1 мая 2022 года на портале госуслуг или лично. Пособие назначается за период с 1 апреля.

Ранее Президент РФ Владимир Путин, поздравляя жительниц России с Международным женским днем, объявил, что с 1 апреля в стране установят выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет из семей, имеющих низкий доход.

По словам главы государства, первые такие выплаты семьи получат уже с мая, о чем сообщал «Татар-информ».