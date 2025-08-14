Волынец рассказала о новых планах республики в сфере развития инфраструктуры

В 2025 году в Татарстане стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которую инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. Общий объем финансирования программы – 11,7 млрд рублей, сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в своем телеграм-канале.

Она отметила, что из этих денег 3,2 млрд рублей выделят республике из госбюджета в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а остальные 8,5 млрд рублей – из бюджета Татарстана. По ее словам, на эти деньги модернизируют коммунальные сети, что поможет сократить аварийность и повысит их энергоэффективность, снизив объем платежей.

Также средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры – это повышение уровня образования, снижение заболеваемости и рост продолжительности жизни, а еще на благоустройство, то есть на рост уровня комфорта для татарстанцев.

Модернизируют на эти деньги и трассы. Обновленные дороги позитивно повлияют на логистику, снизят транспортные издержки, повысят мобильность граждан и привлекательность Татарстана для бизнеса.

«В ближайшие 5 лет инфраструктурное развитие как фундаментальная основа для системного повышения качества жизни и экономического роста – цель нашей республики. Планируем модернизировать 136 объектов, что улучшит качество жизни более 1 миллиона татарстанцев, а это в том числе и семьи с детьми», – написала Волынец в посте.