«Вместо учениц – гувернантки»: Ирина Волынец раскритиковала новый стандарт школьной формы

Фото: Телеграм-канал Ирины Волынец

За последние десятилетия школьная форма неоднократно менялась, однако предложенный в этом году вариант ГОСТа «превзошел все ожидания». Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что темно-бордовый цвет, предложенный для девочек, визуально прибавляет возраста, а высокий тугой воротник и кружевное жабо в разном оттенке белого делают образ дешевым и непрактичным, поскольку ткань быстро пожелтеет.

Волынец подчеркнула, что меньше всего вопросов вызывает костюм для мальчиков: V-образный вырез пиджака визуально удлиняет силуэт, голубая рубашка придает образу дороговизну, а более темный галстук гармонично завершает комплект.

«Тем не менее, как показывает практика нашей семьи, пиджак надевается сыном максимум 1 раз в год – 1 сентября. В остальное время это рубашка и, если в школе прохладно, джемпер или жилет», – поделилась Волынец.

В то же время стоимость пиджака значительно выше других элементов формы. Галстук же, считает Волынец, ограничивает движения.

Детский омбудсмен напомнила, что стандарт носит рекомендательный характер и не является обязательным. Для девочек, отметила Волынец, она предпочла бы классическую школьную одежду без жабо и глухих жакетов.