Волынец рассказала, могут ли ученика без школьной формы не пустить на уроки

Образовательная организация не может отказать учащемуся в допуске к занятиям по причине несоответствия его одежды установленным требованиям. Об этом в интервью «Татар-информу» накануне нового учебного года сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Такие действия являются нарушением конституционного права граждан на образование, гарантированного статьей 43 Конституции РФ и Федеральным законом «Об образовании в РФ». Даже при умышленном нарушении требований устава образовательной организации предусмотренные меры дисциплинарного взыскания не предусматривают временное отстранение от учебных занятий», – заметила она.

Волынец подчеркнула, что школа обязана обеспечивать реализацию права на получение общего образования, независимо от соблюдения требований к внешнему виду.

