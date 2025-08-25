news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 августа 2025 16:43

Волынец рассказала, могут ли ученика без школьной формы не пустить на уроки

Читайте нас в
Телеграм

Образовательная организация не может отказать учащемуся в допуске к занятиям по причине несоответствия его одежды установленным требованиям. Об этом в интервью «Татар-информу» накануне нового учебного года сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Такие действия являются нарушением конституционного права граждан на образование, гарантированного статьей 43 Конституции РФ и Федеральным законом «Об образовании в РФ». Даже при умышленном нарушении требований устава образовательной организации предусмотренные меры дисциплинарного взыскания не предусматривают временное отстранение от учебных занятий», – заметила она.

Волынец подчеркнула, что школа обязана обеспечивать реализацию права на получение общего образования, независимо от соблюдения требований к внешнему виду.

Подробнее о школьной форме читайте в интервью «Татар-информа».

читайте также
Школьная форма – 2025: что нужно знать родителям и детям
Школьная форма – 2025: что нужно знать родителям и детям
#школьная форма #Ирина Волынец #новый учебный год
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025