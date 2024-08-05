Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Волынец рассказала, на что татарстанцы чаще всего жалуются детскому омбудсмену
Ежегодно в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РТ поступает около 2 тыс. обращений от татарстанцев. Большинство из них связано с жалобами родителей, находящихся в разводе, на запрет на общение с ребенком, а также на уклонение от уплаты алиментов. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.
«По итогам первого полугодия этого года поступило более 800 обращений. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первой позиции находятся обращения, связанные с реализацией права ребенка на семью и семейные связи – 36%. Большинство из них – жалобы родителей детей, находящихся в разводе, на запрет общения с ребенком другим родителем», – сказала она.
Второе место по количеству обращений занимают вопросы образования – почти 18%. Третью позицию занимают вопросы социального обеспечения, но в сравнении с прошлым годом их стало меньше на треть.
«По-прежнему большое количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в РТ связано с вопросами неисполнения родителями алиментных обязательств. Стало больше обращений, когда после развода один из родителей уезжает за границу, оставляя вопросы содержания общих детей без внимания», – подчеркнула Волынец.
Как взыскать алименты с иностранного гражданина, читайте в материале «Татар-информа» «Волынец: Взыскать алименты можно и с родителя, уехавшего за рубеж».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»