Волынец: Взыскать алименты можно и с родителя, уехавшего за рубеж

Ирина Волынец: «На первой позиции находятся обращения, связанные с реализацией права ребенка на семью и семейные связи, – 36%»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Растет количество обращений в связи с неисполнением родителями алиментных обязательств»

Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются жители Татарстана, воспитывающие детей.

Ежегодно ко мне поступает около 2 тыс. обращений граждан, по итогам первого полугодия этого года поступило более 800 обращений. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первой позиции находятся обращения, связанные с реализацией права ребенка на семью и семейные связи, – 36%. Большинство из них – жалобы родителей детей, находящихся в разводе, на запрет общения с ребенком другим родителем.

Второе место по количеству обращений занимают вопросы образования – почти 18%. Среди обращений – жалобы родителей на отсутствие мест в детских садах Пестречинского, Лаишевского, Высокогорского районов и в Казани. Третью позицию занимают вопросы, связанные с вопросами социального обеспечения, но в сравнении с прошлым годом таких обращений стало меньше на треть.

По-прежнему большое количество обращений к Уполномоченному по правам ребенка в РТ связано с вопросами неисполнения родителями алиментных обязательств. Стало больше обращений, когда после развода один из родителей уезжает за границу, оставляя вопросы содержания общих детей без внимания.

Вы сказали, что растет число родителей, уехавших после развода за рубеж и уклоняющихся от содержания своих детей, оставшихся здесь, в России. А можно ли взыскать алименты с иностранного гражданина?

Обязательства по содержанию детей не прекращаются, даже если один из родителей проживает за рубежом. Семейным кодексом России закреплена обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. Эта обязанность не зависит от места жительства. И неважно, проживают ли родители в одном городе, в разных регионах России или в разных странах, они обязаны обеспечивать своих детей материально.

Даже если родитель после развода получил гражданство другого государства, это не освобождает его от обязанностей по отношению к детям, родившимся в предыдущем браке. Нежелание общаться с ребенком, конфликты с бывшим супругом, личные трудности – все это не может служить основанием для уклонения от уплаты алиментов.

Взыскание алиментов с иностранного гражданина возможно. Процедура взыскания алиментов с родителя, проживающего за рубежом, может быть более сложной, чем в рамках одной страны, однако она реальна благодаря ряду международных соглашений, участницей которых является Россия.

Конвенция о взыскании за границей алиментов (Нью-Йорк, 1956 год) устанавливает механизм взаимодействия между компетентными органами разных государств по вопросам взыскания алиментов. Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 г.) регулирует широкий круг вопросов правовой помощи между странами-участницами, включая и вопросы взыскания алиментов.

Кроме того, Россия заключила ряд двусторонних договоров, которые еще больше упрощают процедуру взыскания алиментов с граждан, проживающих в странах – участницах этих соглашений. Однако процедура признания и исполнения решения российского суда за рубежом может отличаться в зависимости от законодательства конкретной страны.

«Нежелание общаться с ребенком, конфликты с бывшим супругом, личные трудности – все это не может служить основанием для уклонения от уплаты алиментов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чтобы алименты начали поступать, нужно добиться исполнения решения суда в той стране, где проживает должник»

На что стоит обратить особое внимание в таких непростых ситуациях?

При взыскании алиментов с родителя, проживающего за границей, важно учитывать определенные аспекты. В большинстве случаев обязанность родителей по содержанию детей определяется законодательством государства, гражданином которого является ребенок. Это значит, что если ребенок является гражданином России, то и к его родителю, проживающему за границей, будут применяться нормы российского семейного законодательства об алиментных обязательствах.

Статья 163 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность применения законодательства государства, на территории которого ребенок постоянно проживает. Это означает, что взыскатель алиментов (к примеру, мать, проживающая с ребенком в России) вправе обратиться с иском о взыскании алиментов в российский суд, который будет руководствоваться нормами российского законодательства, даже если ответчик (отец ребенка) является гражданином иного государства.

В случае обращения в суд иностранного государства необходимо будет учитывать требования к подаче иска и доказательствам, которые предъявляются в этой стране. Обращение в суд Российской Федерации возможно, если ребенок постоянно проживает в нашей стране, и является более предпочтительным для взыскателя, так как позволяет вести дело в более привычных условиях.

И следует понимать, что решение суда – это еще не финал процесса. Чтобы алименты начали поступать, нужно добиться его признания и исполнения в той стране, где проживает должник. Этот процесс также может отличаться в зависимости от законодательства конкретной страны и наличия международных договоров.

«Уведомление ответчика за рубежом — важный этап, от которого зависит законность и эффективность всего процесса»

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Одной из важных гарантий справедливого судебного разбирательства является надлежащее уведомление сторон о ходе дела. В случае взыскания алиментов с родителя, проживающего за границей, процедура уведомления приобретает особую значимость и сложность. Нужно понимать, что уведомление ответчика за рубежом — не просто формальность, а важный этап, от которого зависит законность и эффективность всего процесса.

Необходимо строго соблюдать ряд условий:

Соответствие международным соглашениям: Россия является участницей ряда международных договоров, регулирующих вопросы вручения судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам. Применение Гаагской конвенции: ключевым документом является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 1965 год). Она устанавливает единую процедуру передачи документов между государствами-участниками. Учет двусторонних договоров: помимо конвенции процедура может дополнительно регламентироваться двусторонними договорами между Россией и страной ответчика.

В каждой стране – участнице конвенции назначается центральный орган, ответственный за вручение документов. В России эту функцию выполняет Министерство юстиции РФ. Российский суд, рассматривающий дело о взыскании алиментов, направляет запрос о вручении документов в центральный орган иностранного государства. Получив запрос, этот орган должен организовать вручение документов ответчику в соответствии с законодательством своей страны.

В некоторых случаях допускаются альтернативные способы уведомления. Так, в отдельных случаях, предусмотренных законом или международными договорами, документы могут быть направлены ответчику судом по почте.

Если у ответчика в России имеется представитель с соответствующими полномочиями, то уведомление может быть вручено ему. Необходимо отметить, что ненадлежащее уведомление может повлечь признание решения суда недействительным. Поэтому важно уделить этому этапу особое внимание, обеспечив соблюдение всех необходимых формальностей.

«После того как решение суда о взыскании алиментов вступило в законную силу, начинается этап его исполнения» Фото: © «Татар-информ»

«Самый простой и быстрый вариант – добровольное перечисление алиментов на реквизиты»

Как долго исполняется решение суда о взыскании алиментов с родителя, находящегося за границей?

После того как решение суда о взыскании алиментов вступило в законную силу, начинается этап его исполнения. Сложность этого этапа напрямую зависит от того, в какой стране проживает должник и есть ли между этой страной и Россией договор о взаимном признании судебных решений.

Самый простой и быстрый вариант – добровольное исполнение. После получения копии решения суда должник может добровольно начать перечислять алименты на указанные реквизиты. Для этого можно попытаться связаться с должником напрямую и предоставить ему копию решения суда. Также можно направить ему официальное письмо с просьбой о добровольном исполнении решения суда.

Что нужно делать, если после решения суда должник за рубежом не выплачивает алименты?

Если должник уклоняется от добровольной уплаты алиментов, необходимо прибегнуть к процедуре принудительного исполнения. Если есть международный договор о признании и исполнении судебных решений, следует предпринять четыре шага:

Обратиться в компетентные органы: в России это Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Подать заявление о возбуждении исполнительного производства вместе с исполнительным листом (выдается судом после вступления решения в силу). Направить документы в страну должника. ФССП направляет документы (решение суда, исполнительный лист) в компетентные органы страны проживания должника для признания и исполнения решения российского суда. Ждать исполнения решения, когда компетентные органы страны должника изымут алименты и перечислят их взыскателю.

Статья 163 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность применения законодательства государства, на территории которого ребенок постоянно проживает Фото: © «Татар-информ»

«В каждой стране есть службы, аналогичные российским судебным приставам»

Как исполняется решение суда в случае, если нет международного договора?

В таком случае признание решения российского суда в стране должника станет долгой и сложной процедурой. Потребуется обратиться к юристу в стране должника, который начнет процедуру признания в соответствии с местным законодательством. После признания решения российского суда необходимо будет получить исполнительный документ в стране должника. Следующим шагом станет обращение в органы принудительного исполнения. В каждой стране есть службы, аналогичные российским судебным приставам. Именно они будут заниматься взысканием алиментов.

Также стоит отметить, что сроки исполнения решения суда зависят от законодательства страны должника. Расходы на юристов, переводчиков и другие траты, связанные с исполнением решения суда за границей, может взять на себя взыскатель. В некоторых случаях эти расходы можно взыскать с должника.

Что нужно делать, если местонахождение должника неизвестно?

В таком случае можно заявить о его розыске. Если у должника есть имущество на территории России или в стране, с которой есть договор о взаимном признании судебных решений, можно добиться его ареста в счет погашения задолженности по алиментам. Также можно ходатайствовать об ограничении выезда должника за границу до полного погашения задолженности по алиментам.

В какие организации пострадавшая сторона может обратиться за помощью?

Главное управление Минюста России оказывает правовую помощь в международных делах. В соответствии с международными договорами России о правовой помощи можно обратиться с ходатайством о признании и принудительном исполнении решения российского суда непосредственно в компетентный суд иностранного государства и в российский суд, который вынес решение по делу в первой инстанции. В последнем случае суд направляет ходатайство и необходимые документы в компетентный суд иностранного государства.

Если вы столкнулись с проблемой взыскания алиментов с бывшего супруга, проживающего за рубежом, то можете обратиться за помощью в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, 124, каб. 117; тел. (843) 528-03-42 (доб. 212).

Мы поможем вам разобраться в ситуации, окажем содействие в подготовке необходимых документов и проконсультируем о ваших дальнейших действиях по телефону (843) 236-61-64.

Также вы можете оставить обращение на нашем официальном сайте в разделе «Интернет-приемная». Важно помнить, что защита прав и законных интересов детей – приоритетная задача. Совместными усилиями мы сможем обеспечить соблюдение прав ваших детей на получение содержания от обоих родителей независимо от места их проживания.