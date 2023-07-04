Волынец рассказала, к какому труду можно приобщить школьников, не нарушая их прав

Школьникам в России начнут прививать полезные навыки, которые они вряд ли смогут получить дома. Заменять ими маляров или, к примеру, уборщиц недопустимо. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, комментируя законопроект об общественно полезном труде для школьников, принятый Госдумой в I чтении.

«Речь идет о том, чтобы детей научить, объяснить и показать, чтобы это было им полезно: посадка деревьев, ведение приусадебного хозяйства. Это такие навыки, которые дома ты вряд ли получишь. Если детей будут заставлять убирать вместо технического персонала или штукатурить и красить вместо маляров – это недопустимо. Очень важно, чтобы данная программа могла привить тягу ребенку к труду и научить сделать что-то по дому», — отметила детский омбудсмен.

По ее словам, девочки-школьницы будут проходить курс начально-медицинской подготовки. Волынец подчеркнула, что позитивно на эту работу повлияет добавление в обучение игровых и соревновательных моментов. Например, вручение значков и медалей за успехи.

Напомним, Госдума 28 июня приняла в первом чтении законопроект, позволяющий школьникам участвовать в общественно полезном труде. Документом предлагается отменить запрет привлекать несовершеннолетних к такой работе без согласия или с согласия родителей.