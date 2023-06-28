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Госдума в I чтении поддержала законопроект о трудовом воспитании школьников
Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий школьников участвовать в общественно полезном труде. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.
В случае принятия новеллы окажется скорректировано содержащееся в федеральном законе «Об образовании» понятие «воспитание». Оно будет дополнено «составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».
В результате учащихся школ обяжут «участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей, а также поддерживать чистоту и порядок в образовательной организации».
Из законодательства при этом исчезнет положение, согласно которому учеников без согласия их родителей (или законных представителей) нельзя привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что под общественно полезным трудом понимаются такие занятия, как высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке или в музее.
В связи с этими планами министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о планах по возвращению трудового воспитания в школу. В занятиях трудом он увидел в первую очередь «развитие моторики у детей».
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