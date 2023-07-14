Волынец прокомментировала принятие закона о расторжении брака при смене пола супругами

Ирина Волынец Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Комментарий к новому закону о запрете смены пола, принятому депутатами Госдумы РФ в окончательном третьем чтении, опубликовала в своем телеграм-канале детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Она затронула ту часть, которая закрепляет в законодательстве аннулирование брака в случае смены пола одним из супругов. По словам омбудсмена, данная статья соответствует регламенту российского законодательства.

«В России браком может являться только союз между мужчиной и женщиной. Поэтому с точки зрения права, как у юриста, у меня нет никаких вопросов к данному нововведению. Я считаю правильным, что мы привели этот вопрос в порядок», – отметила Волынец.

Подробнее она остановилась на теме детей, которые воспитываются в семьях, где один или оба родителя сменили пол. По ее словам, они нуждаются в психологической поддержке.

«Трудно представить себе, какой стресс может испытывать ребенок, чей папа вдруг стал женщиной или наоборот мама стала мужчиной. К счастью, таких случаев в России немного и как уполномоченный по правам ребенка, таких обращений я не получала. И никто не говорит о том, что данным людям, которые сменили пол, запретят общаться с детьми, но юридически такой брак, конечно, существовать больше не сможет», – отметила омбудсмен.