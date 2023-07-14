Госдума приняла закон о запрете смены пола

Сегодня депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете смены пола. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, заявив, что это решение защищает российских граждан и детей.

Володин привел пример в США, где, по его утверждению, за последние 10 лет количество операций по смене пола выросло в 50 раз.

«<…>Трансгендеров (по данным 2022 г.) 1 млн 640 тысяч, среди которых 1 млн 300 тысяч взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет). Чудовищная тенденция!» – написал он.

Возможность на смену пола он охарактеризовал как «путь, ведущий к вырождению нации», подчеркнув, что для России это недопустимо.

Напомним, документ предполагает, что в РФ перестанут действовать справки о смене пола, если человек сделал соответствующую операцию, но еще не поменял паспорт. При этом к смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. В таких случаях можно будет совершать необходимые медицинские вмешательства.