Волынец призвала выдавать электронные сертификаты на реабилитацию детям-инвалидам

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На комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов необходимо выдавать электронные сертификаты. Идею разработать такой законопроект выдвинула детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, передает RT.

По словам Волынец, использование механизмов электронного сертификата заметно упрощает процедуру получения гражданами государственной социальной помощи и повышает прозрачность ее финансовой составляющей.

С учетом этих обстоятельств уполномоченный по правам ребенка в РТ предложила расширить сферу применения электронного сертификата на услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

С помощью такого сертификата можно будет оплачивать реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Речь идет и о компенсации расходов на проезд до места прохождения реабилитации, уточнила она.

Обращение направлено первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой и председателю Комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадме Башанкаеву.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ирина Волынец предупредила об опасных последствиях вредных работ для подростков.