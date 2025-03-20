Волынец о запрете турецких сериалов: «А что мы можем предложить взамен?»

Фото: © «Татар-информ»

Решить демографическую проблему в России только через запреты нельзя. Об этом «Татар-информу» заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, комментируя инициативу общественного движения «Ветераны России».

Напомним, представители движения обратилось в Роскомнадзор, Госдуму и Минкульт РФ с предложением запретить показ турецких сериалов на территории страны из-за их гипотетического негативного влияния на демографическую ситуацию. По словам инициаторов, россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским кавалерам.

«Одними запретами невозможно решить проблему, в том числе демографическую. Если мы запретим детям какие-то сериалы, фильмы, мультфильмы, то мы должны предложить что-то взамен. А что мы можем предложить взамен? Давайте посмотрим наши российские сериалы, где очень много кинолент, связанных с изменами, с разводом, с проституцией. Я не говорю, что все плохо, но тем не менее, очень много кинокартин, пропагандирующих развратную жизнь, обманы, козни, интриги. И порой даже целые сериалы построены на том, что кто-то кого-то развел на деньги», – рассказала Волынец.

Она также отметила, что турецкие сериалы тоже бывают разные, в том числе, посвященные семейным ценностям. Именно поэтому, по ее словам, стоит не запрещать киноленты определенной страны, а самим создавать позитивный контент.

«Здесь стоит говорить не о запрете сериалов какой-то конкретной страны, а о том, что нам необходимо самим создавать позитивный контент, то есть фильмы, мультфильмы, которые пропагандируют многодетность, детей, где семья показана в хорошем смысле, а не семейную историю, где все бросают, изменяют и пытаются развести на деньги. И такие фильмы должны быть сделаны классно, потому что их не будет никто смотреть, если они сделаны не на хорошем уровне. И при этом, конечно, должно быть государственное финансирование, либо софинансирование таких фильмов, то есть госзаказ. И тогда внимание наших людей сможет переключиться на созидательные фильмы, которые повышают имидж семей с детьми», – считает детский омбудсмен.