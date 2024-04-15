Волынец призвала оказывать помощь всем многодетным, независимо от фактора нуждаемости

Закон о бессрочном статусе многодетной семьи и распространении мер соцподдержки многодетных на семьи со студентами-очниками не старше 23 лет принят в Татарстане. В каких еще мерах поддержки нуждаются многодетные, «Татар-информу» рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Следующий шаг — достижение не старшим ребенком возраста 18 лет, либо 23 лет по окончании вуза, а младшим ребенком указанного возраста, поскольку это имеет большое значение для семей», — сказала она.

Ранее в Татарстане многодетной признавалась семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных. При этом после достижения старшим ребенком 18 лет действие статус многодетной семьи прекращался.

Теперь семья считается многодетной бессрочно, однако меры соцподдержки оказываются до достижения старшим ребенком определенного возраста, который продлили на пять лет при условии очного обучения. Детский омбудсмен считает, что социальную поддержку семьи должны получать до тех пор, пока младший ребенок в семье не достигнет этого самого возраста.

«Дело в том, что в некоторых семьях временной отрезок между рождением старшего и последующих детей бывает достаточно большим, иногда составляет 10-15 лет. Таким образом, период получения выплат семьям с детьми можно было бы существенно продлить», — пояснила Ирина Волынец.

Собеседница «Татар-информа» отметила, что Татарстан регулярно расширяет меры поддержки для населения, а принятие нового закона — очень важный шаг. Однако нужно оказывать поддержку всем многодетным семьям, независимо от фактора нуждаемости, расширяя этот список.

«Статус многодетной семьи станет по-настоящему престижным, когда фактор нуждаемости будет исключен. Тогда наши люди не будут бояться становиться многодетными», — подчеркнула Волынец.

Спикер считает, что в целом принятое законодательное новшество поможет в решении демографической проблемы в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о распространении мер поддержки многодетных на семьи со студентами-очниками не старше 23 лет. Также документом фиксируется бессрочный статус многодетной семьи.