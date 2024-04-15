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Минниханов утвердил меры поддержки многодетных семей с детьми-студентами
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о распространении мер поддержки многодетных на семьи со студентами-очниками не старше 23 лет. Также документом фиксируется бессрочный статус многодетной семьи.
«Многодетной семьей в Республике Татарстан является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», – говорится в указе.
Прежде после достижения старшим ребенком 18 лет действие статуса многодетной семьи прекращалось.
Также теперь воспользоваться мерами социальной поддержки смогут семьи, где есть студенты очной формы обучения до 23 лет.
Многодетные в Татарстане могут воспользоваться следующими льготами:
- субсидия одному из родителей на лекарства для ребенка младше шести лет (164 рубля);
- субсидия в 30% расходов на оплату жилья;
- субсидия в 30% расходов на оплату коммунальных услуг;
- ежемесячная субсидия одному из родителей на проезд обучающимся несовершеннолетним детям (369 рублей);
- ежемесячная субсидия на проезд обучающимся до достижения ими 23 лет (120 рублей).
Количество семей, которым будет оказана соцподдержка, увеличится на 40%. Это потребует выделения из республиканского бюджета свыше 389 млн рублей дополнительных средств .
Закон был принят Госсоветом РТ 29 марта и вступит в силу через 10 дней после публикации.
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