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Общество 15 апреля 2024 10:27

Минниханов утвердил меры поддержки многодетных семей с детьми-студентами

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о распространении мер поддержки многодетных на семьи со студентами-очниками не старше 23 лет. Также документом фиксируется бессрочный статус многодетной семьи.

«Многодетной семьей в Республике Татарстан является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», – говорится в указе.

Прежде после достижения старшим ребенком 18 лет действие статуса многодетной семьи прекращалось.

Также теперь воспользоваться мерами социальной поддержки смогут семьи, где есть студенты очной формы обучения до 23 лет.

Многодетные в Татарстане могут воспользоваться следующими льготами:

  • субсидия одному из родителей на лекарства для ребенка младше шести лет (164 рубля);
  • субсидия в 30% расходов на оплату жилья;
  • субсидия в 30% расходов на оплату коммунальных услуг;
  • ежемесячная субсидия одному из родителей на проезд обучающимся несовершеннолетним детям (369 рублей);
  • ежемесячная субсидия на проезд обучающимся до достижения ими 23 лет (120 рублей).

Количество семей, которым будет оказана соцподдержка, увеличится на 40%. Это потребует выделения из республиканского бюджета свыше 389 млн рублей дополнительных средств .

Закон был принят Госсоветом РТ 29 марта и вступит в силу через 10 дней после публикации.

#многодетные семьи #Год семьи #Рустам Минниханов #госсовет рт
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