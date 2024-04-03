Волынец представила в Тюмени проект «Точка трезвости» для масштабирования на всю страну

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на всероссийском съезде детских омбудсменов представила проект «Точка трезвости», который предусматривает лечение от алкогольной зависимости родителей, страдающих алкоголизмом.

«За время действия проекта 850 детей не получили статус ребенка-сироты. Это очень важно, потому что 90% всего неблагополучия семейного связано с зависимостью с алкогольной, с наркотической. 83% устойчивой ремиссии — это более года отказа от алкоголя», — отметили в пресс-службе татарстанского омбудсмена.

Проект не может существовать без системного межведомственного взаимодействия, поскольку при работе с семьями уделяется большое внимание именно их ресоциализации, для того чтобы дети не получили статус ребенка-сироты.

Дальнейшая реализация «Точки трезвости» для работы с алкозависимыми членами семьи является важным шагом. Масштабирование программы на другие регионы страны позволит достичь большего числа семей, которым необходима поддержка в борьбе с алкогольной зависимостью.

«Такой шаг поможет создать более здоровую и безопасную среду для роста и развития детей, что в конечном итоге приведет к улучшению общества в целом», — заключили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РТ.

XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проходит с 3 по 4 апреля в Тюмени. Ранее участников события поприветствовал Президент Владимир Путин.