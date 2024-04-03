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Путин: Институт детских омбудсменов на практике доказал свою востребованность
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, который проходит с 3 по 4 апреля в Тюмени. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«В России 2024 год объявлен Годом семьи, и ваша благородная миссия по защите детства приобретает особую значимость», — сказал глава государства.
Он отметил, что институт детских омбудсменов на практике доказал свою востребованность — уполномоченные активно участвуют в реализации социально ориентированных проектов, содействуют продвижению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, повышению статуса и авторитета семьи, заботятся о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Еще одним важным направлением работы является помощь семьям участников и ветеранов СВО и тем, кто потерял своих родных и близких.
«Подчеркну, ваш нелегкий, подвижнический труд заслуживает искреннего признания, ведь он требует не только глубоких профессиональных знаний, но и душевной чуткости и отзывчивости», — сказал Президент и пожелал омбудсменам успехов в осуществлении намеченных планов и всего самого доброго.
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