Волынец предложила сделать бесплатным проезд по платным дорогам для многодетных семей

Проезд по платным дорогам для многодетных семей должен быть бесплатным. С такой инициативой в Минтранс РФ обратилась Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Об этом она рассказала в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову для проекта «12 этаж».

«Буквально на днях мы получили ответ, где идею поддержали. Но предложили систему, при которой родители получат компенсацию уже после проезда, чтобы не создавать отдельную опознавательную программу на въезде на платные дороги», – отметила собеседник.

Она добавила, что будет просить Президента Татарстана Рустама Минниханова, чтобы он выступил с этой инициативой в Правительстве страны.