Ирина Волынец: «Моргенштерн делает крутым насилие, распущенность, алкоголизм»

В чем причины нападений на учебные заведения в Казани и Перми, как строить работу с детьми в соцсетях и чем опасны концерты Моргенштерна, рассказала в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Ирина Волынец: «Сейчас, когда слишком много информации, происходит деградация души человека»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Дети часто становятся «разменной монетой» при разводе родителей»

Прошел год вашей работы на посту детского омбудсмена в Татарстане. Хотелось бы поговорить о том, что уже получилось, что еще не успели, что предстоит. Сколько было обращений за этот год и по каким поводам?

Что касается количества обращений, то их число стабильно из года в год. За прошедшие 12 месяцев их количество увеличилось на 8% и составило 1,9 тыс. Одним из самых частых поводов для обращений стала социальная обеспеченность и незащищенность. Также увеличилось количество жалоб в связи со школьными конфликтами, причем это и буллинг среди детей, и конфликты с учителями. По этому поводу нами разработана целая методика противодействия буллингу, отдельные пособия для родителей, детей, учителей.

Еще одна часто встречающаяся тема для обращений к Уполномоченному по правам ребенка в РТ – это конфликты между родителями школьников. Раньше это встречалось редко, но сейчас они могут выяснять отношения в общих чатах, и иногда это заканчивается трагически уже в реальной жизни. К счастью, в нашей республике таких инцидентов не было, но в других регионах случаи были.

«Бывает так, что ребенок используется, чтобы доказать свою правоту, шантажировать бывшего супруга или супругу и просто показать, кто сильнее. Но страдают дети» Фото: pixabay.com

Также очень много обращений по поводу порядка общения с детьми после развода. К сожалению, бывает так, что ребенок используется как разменная монета, чтобы доказать свою правоту, шантажировать бывшего супруга или супругу и просто показать, кто сильнее, кто прав и так далее. Но страдают дети. Поэтому мы в таких случаях рекомендуем решать конфликт с помощью медиаторов, психологов. Для семей в Татарстане их услуги предоставляются на очень высоком уровне, и как детский омбудсмен я направляю родителей в том числе и в наши бесплатные центры психологической помощи – например, такие, как центр «Росток», «Доверие». Низкий поклон нашим психологам за их важный вклад в психологическое здоровье семей и детей. Очень часто удается достичь мира, согласия и душевного равновесия ребенка.

Также много обращений поступает с вопросом, связанным с алиментными платежами. Это тоже результат конфликта между бывшими супругами. Многие, кто должен платить алименты, не имеют возможности это делать по разным причинам, но много случаев, когда алиментщик не считает нужным платить. В этом случае мы тесно взаимодействуем со службой судебных приставов и стараемся максимально решить вопросы в интересах детей.

Какая ситуация за год вашей работы вам показалась максимально вопиющей и запомнилась вам больше всего?

Больше всего меня поразила история 16-летней девочки Гульнары из Узбекистана и Розы апа из Татарстана, которая, будучи ребенку не родственницей, а поначалу совершенно посторонним человеком, много лет по доброте душевной воспитывала ее на безвозмездной основе. Я получила от Гульнары письмо, написанное от руки на школьном листочке в клеточку. Четырнадцать лет из своих шестнадцати Гульнара прожила в Татарстане и за всё это время не только не получила гражданство, но даже и вид на жительство, то есть по сути не имела вообще никакого статуса, дающего ей права жить в нашей республике. Более того, люди, которые ее воспитывали, делали это совершенно безвозмездно и даже не претендовали на получение опекунских денег. Самопожертвование и душевность бабушки Розы, которая стала, по сути, опекуном, настолько меня восхитили, что я еще раз убедилась, что наши люди лучшие на свете и на таких людях держится мир.

«Много случаев, когда алиментщик не считает нужным платить. В этом случае мы тесно взаимодействуем со службой судебных приставов и стараемся максимально решить вопросы в интересах детей» Фото: © ИА «Татар-информ»

Девочка, несмотря на то что имела гражданство Узбекистана, с трех лет жила в Татарстане. Все эти долгие годы разные ведомства, район вели вялую переписку, а воз был и ныне там – ребенок жил без какого либо оформления. Роза апа как-то договорилась со школой, поликлиникой. Гульнаре скоро нужно оканчивать школу, получать аттестат, сдавать ЕГЭ, но без российского паспорта это сделать невозможно. При этом ребенок не был даже прикреплен к поликлинике.

Гульнара хорошо учится и собирается поступать в медицинский, так как мечтает стать врачом, Татарстан стал ее второй родиной. Когда я увидела ее полное боли и отчаяния письмо, крик о помощи, сразу были приняты меры. Мы собрали Координационный совет при Уполномоченном по правам ребенка, пригласили сотрудников опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, администрации района, миграционной службы, прокуратуры и других ведомств, кто может помочь. Была составлена дорожная карта, сейчас девочка получает вид на жительство, и надеемся, что в ближайшее время получит и гражданство. Она замечательная, пусть у нее всё получится, а Розе апа низкий поклон и пожелание здоровья.

Бесплатный проезд по платным дорогам, социальные выплаты для многодетных семей

В Татарстане особое место занимает проблема многодетных семей. За время вашей работы какие вопросы рассмотрены в этом направлении?

Я мать четверых детей и не понаслышке знаю все проблемы многодетных семей. В Татарстане для них реализовано значительное количество социальных мер поддержки по сравнению с другими регионами. За прошедший год мы выступили с инициативой о том, чтобы родителям, дети которых нуждаются в обеспечении продукции молочной кухни, выделяли эту продукцию вне зависимости от уровня имущественной обеспеченности.

В Татарстане для многодетных семей реализовано значительное количество социальных мер поддержки по сравнению с другими регионами Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Также был инициирован вопрос о предоставлении бесплатной парковки для многодетных семей.

Еще одной нашей инициативой стал бесплатный проезд многодетных семей по платным дорогам. Мы обратились в Минтранс РФ. Буквально на днях мы получили ответ, где идею поддержали. Но предложили систему, при которой родители получат компенсацию уже после проезда, чтобы не создавать отдельную опознавательную программу на въезде на платные дороги. Мы будем просить Президента Татарстана Рустама Минниханова, чтобы с этой инициативой он обратился в Правительство России, так как Министерство транспорта страны уже одобрило идею.

Еще есть большая проблема в том, что семья, которая воспитывает не только своих детей, но и детей под опекой, не считается многодетной. В этом случае они не могут претендовать на ряд льгот. Я считаю, что это несправедливо. Мы направили обращение в Минобрнауки РТ и получили поддержку в этом вопросе. И уже направили обращение в адрес Правительства Республики Татарстан.

Уверены в том, что большую часть инициатив еще предстоит реализовать. Уполномоченный по правам ребенка не обладает правом законодательной инициативы. Но мы направляем свои предложения в профильные ведомства.

«Нужно деанонимизировать интернет для безопасности детей»

Какая из ваших идей была поддержана?

К примеру, одна из наших идей поддержана спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным – о запрете пользования соцсетями для детей до 14 лет и с письменного согласия родителей с 14 до 18 лет. Мы прекрасно понимаем, что в текущих реалиях это невозможно. И Вячеслав Володин высказал идею о проведении общественного обсуждения, где люди смогут высказать свое мнение по поводу деанонимизации нашего интернета. Мы должны понимать, что на кону стоит безопасность наших детей.

«Была поддержана спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным идея о запрете пользования соцсетями для детей до 14 лет и с письменного согласия родителей с 14 до 18 лет» Фото: pixabay.com

Также были направлены обращения в Государственный Совет РТ и профильные комитеты Государственной Думы Российской Федерации о необходимости введения уголовной ответственности за использование информации преступниками о своих преступлениях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников.

Важно, что инициатива поддержана Госcоветом РТ: в сентябре 2021 года Государственным Советом Республики Татарстан внесен в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона о наказании за пропаганду нападения на школы и вузы. Внесение предложенных изменений в законодательные акты Российской Федерации позволит сократить распространение деструктивного контента в сети Интернет, а в случае его выявления принимать меры по изобличению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Как вы считаете, нужно ли полностью ограничить детей от соцсетей?

Ребенок должен знать об основах взаимодействия в интернете. Но это может быть специальная социальная сеть для детей, где они будут общаться между собой. К тому же мы не должны забывать о том, что есть дети с ограниченными возможностями здоровья, которые могут общаться с другими детьми в основном посредством телефона и соцсетей.

Эта проблема решаема. Но ей нужно заниматься на системной основе. Говорить о том, что мы сейчас всех изолируем друг от друга, неправильно.

Госсоветом Татарстана внесен в Госдуму России проект федерального закона о наказании за пропаганду нападения на школы и вузы Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Какое есть решение для этой проблемы?

К примеру, даже у провайдеров есть специальные программы, где доступ к сайтам настраивают родители и адаптируют для своих детей. К тому же у нас в стране много гениальных программистов, которые могут создать социальную сеть для детей. Было бы желание, подкрепленное государственным регламентом.

В этой связи есть опыт Китая. Они создали свою систему, которая работает, но при этом мы не можем сказать, что страна изолирована от всего мира. Никаким образом их подход не влияет на их присутствие в мировой системе. Нам нужно учиться лучшему у других стран.

Ограничения для детей в пользовании соцсетями есть и в США, и в странах Европы. Это абсолютно нормально. Такие меры нужны для того, чтобы защитить детей от контента, который может стоить им жизни.

Вам приходилось в должности Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане сталкиваться с обращениями, связанными с соцсетями?

Много обращений, связанных с контентом, который в том числе присутствует в соцсетях. К примеру, шоу трансвеститов, которое размещено на YouTube, отражается в соцсетях ведущих, участников представления. Поэтому здесь трудно провести границу, что это за ресурс. Родители хотят, чтобы такие шоу отменили, пишут гневные письма. Люди иногда преувеличивают мои возможности как регионального омбудсмена, но я обязана реагировать на подобные вещи. Поэтому мы пишем заявления в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и так далее. Потому что в любом подобном случае должна проводиться экспертиза, по итогам которой принимается решение о блокировке контента или вводе возрастного ограничения.

К примеру, на это шоу трансвеститов стоит ограничение 16+, как и на номере КВН на одном из федеральных каналов, на который мы тоже написали заявление. При этом у нас есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ для несовершеннолетних.

Мы пишем обращения в инстанции, которые должны контролировать эти вопросы. Здесь нет какого-то личного моего предвзятого отношения. Дается профессиональная оценка экспертами.

«Я выступила с инициативой об ужесточении наказания педофилам до пожизненного. Потому что педофилия не лечится. Это системное тяжелое отклонение» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Ужесточение наказания для педофилов до пожизненного»

Какие еще есть проблемы, связанные с использованием соцсетей детьми?

Соцсетями пользуются мошенники, посягающие на половую неприкосновенность детей. Такой случай был и в Татарстане. 16-летняя девочка познакомилась в соцсетях с 25-летним мужчиной. Он всячески вводил ее в заблуждение. Она готова была сбежать с ним из дома в другой регион.

Отец увидел, что с его дочерью что-то не так, отобрал у нее телефон, к этому моменту она уже начала собирать вещи. Глава семьи смог разблокировать устройство, и та переписка, которую он увидел, повергла его в шок. Он отреагировал моментально, написал соответствующее заявление в МВД. Виновника поймали, сейчас он под следствием и находится в СИЗО.

Я выступила с инициативой об ужесточении наказания педофилам до пожизненного. Потому что педофилия не лечится, не исправляется в оздоровительном учреждении. Это системное тяжелое отклонение. Много обсуждается эта тема. Количество таких преступлений на территории РФ выросло за последние 3 года на 15%.

Инициатива также была поддержана. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и сенатор Андрей Турчак подготовили законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Сейчас, когда слишком много информации, происходит деградация души человека. Этот вопиющий контент имеет решающую роль.

Как вы относитесь к мнению, что Ирина Волынец эксплуатирует темы педофилии, запрета пропаганды ЛГБТ и так далее с целью привлечения внимания к себе и пиара?

Когда мы привлекаем внимание к этим темам и выносим проблему на обсуждение, то добиваемся результата. Молчание в большинстве случаев означает равнодушие и бездействие. Если человек что-то делает, то достигает результатов. Если проблемы социально значимые, то СМИ об этом пишут и говорят.

Мы однозначно считаем, что обсуждение любого вопроса – это первый шаг к его решению. Но для того чтобы оно состоялось, кто-то должен его инициировать. Как показывают комментарии в социальных сетях и статистика, большинство людей согласны с нашими предложениями, потому что они появились на фоне обращений родителей к нашим специалистам.

«Самое время, чтобы задуматься о введении ставки школьного инспектора полиции. Он должен стать другом и наставником детей» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Молодежь – это энергия, стремление доминировать. Должно быть поле, где можно проявить себя по максимуму»

Еще одна болезненная тема – это нападения на образовательные учреждения. Недавно Пермь, Казань, еще ранее Керчь. Мы видим, что такие случаи бывают не только за рубежом, это пришло и к нам. На ваш взгляд, какие выводы надо сделать, каковы причины и как предотвращать такие происшествия в дальнейшем?

Это большая проблема и общая боль для всего мира. Стоит обратить внимание на совокупность факторов. Во-первых, мы должны задуматься, что толкает ребенка, подростка, молодого человека брать оружие и идти убивать. Я считаю, что нереализованность на конструктивной основе. Молодой человек – это энергия, стремление доминировать, должно быть поле, где можно проявить себя по максимуму. Это может быть спорт, наука, техника, творчество и многое другое, где он будет тратить время и энергию. Там молодые люди могут получить признание. Эго движет многими и многим в каждом из нас. Если эта энергия не реализуется в позитивном аспекте, то она как вода обязательно найдет выход. Здесь решение – тотальная внеурочная занятость детей и молодежи. У нас есть для этого все ресурсы, но много и проблем. К примеру, есть перекос в сторону профессионального спорта. Мы стараемся решать этот вопрос. За время моей службы мы создали проект «Добрый футбол». С детьми из неблагополучных семей занимаются тренеры-волонтеры в разных районах Татарстана. В сентябре мы провели республиканский финал в лагере «Волга». Нужно было видеть счастливые лица этих детей. Ими не занимаются родители, мы им даем шанс. Аналогичный проект готовится по греко-римской борьбе.

Во-вторых, возвращаясь к теме нападений на образовательные учреждения, нужно проводить большую воспитательную работу с детьми, которая в сознание детей внедрит мысль, что взрослым можно доверять. Самое время, чтобы задуматься о введении ставки школьного инспектора полиции. Но это должен быть не просто полицейский, которого боятся, а человек, который присутствует рядом с детьми, знаком с ними, имеет навыки детской психологии, педагогики. Он должен стать другом и наставником детей. С этой инициативой мы обязательно выступим.

«В результате работы проекта более 240 человек уже пролечено от алкоголизма, почти 500 детей не стали сиротами при живых родителях» Фото: © ИА «Татар-информ»

Также важно работать с проблемными родителями. У нас есть проект «Точка трезвости», который рассчитан на годовое лечение родителей с алкоголизмом. Главным условием является желание самого человека вылечиться. Было выделено около 10 млн рублей и достигнуты серьезные результаты. Более 80% случаев – устойчивая ремиссия. Я уверена в том, что этот опыт нужно транслировать в другие регионы, потому что в результате работы проекта более 240 человек уже пролечено, почти 500 детей не стали сиротами при живых родителях. Все, кому нужна такая помощь, могут обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в Татарстане. На следующий год мы хотим продлить эту программу.

Помимо борьбы с алкоголизмом нужно проводить разъяснительную работу с родителями, чтобы они понимали, что в случае возникновения любых проблем они могут рассчитывать на помощь государства.

У всех малолетних преступников, которые взяли оружие и пошли убивать, был огромный внутренний кризис. Они все шли с заведомым желанием умереть. В них происходит саморазрушение. Во всех этих случаях родители ничего не знали. Это говорит о том, что контакта не было. Поэтому мы призываем обращаться к медиаторам.

Кроме того, необходим контроль информационного пространства, в котором находится ребенок. Это не только соцсети, а в целом интернет и телевидение. Я считаю, что на федеральных каналах не место контенту, который пропагандирует агрессию, насилие, показывает семью в негативном свете и так далее.

Мы не говорим, что нужно вводить цензуру, но государство вправе регулировать эти моменты, если это идет во вред детям, и должно требовать соблюдения закона от всех.

«Необходим контроль информационного пространства, в котором находится ребенок. Это не только соцсети, а в целом интернет и телевидение» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В песнях Моргенштерна пропагандируется легкий заработок»

Вы высказывались о запрете проведения в Татарстане концертов ряда поп-исполнителей, таких как Моргенштерн, Элджей, Ивлеева. Чем они опасны?

Это была реакция на обращения наших родителей. По Моргенштерну уже провели экспертизу. Доказано, что в его песнях есть пропаганда наркотиков. Несмотря на то что на его концерт стоит возрастное ограничение 18+, мне не очень понятно, как технически проверять документы у каждого приходящего. Более того, Моргенштерном как нечто крутое преподносится насилие, распущенность, алкоголизм. Также в его песнях пропагандируется легкий заработок. Создается образ лидера общественного мнения. У каждого ребенка должен быть значимый взрослый. Хорошо, если это родитель или учитель. Но если контакт не налажен, то им может стать как раз один из этих исполнителей. Тогда всё, что они говорят, воспринимается за чистую монету.

В итоге, когда молодому человеку 18 лет, у него нет больших денег, потому что им просто неоткуда взяться в таком раннем возрасте, он чувствует себя неудачником. Это очень опасное чувство, которое и толкает детей на преступления.

Появилась информация о вашем возможном переходе на должность Уполномоченного по правам ребенка России. Есть ли у этих разговоров какая-то почва и как бы вы отнеслись, если бы такое предложение поступило?

Я уверена в том, что Президент страны точно знает, кто подходит на эту должность лучше всего, потому что позиция очень ответственная. Поэтому мы поддержим любое решение Владимира Путина. Есть еще огромное количество вопросов, которые предстоит решить, но для этого нужно иметь системное мышление и необходимо много работать без права на ошибку. Лично я, благодаря работе в должности детского омбудсмена Татарстана, много общаюсь с коллегами-уполномоченными из других регионов, понимаю, какой это бесценный опыт, который дает глубокое понимание. Члены нашей команды омбудсменов не в теории, а благодаря ежедневной практике знают, какие шаги нужно предпринимать для решения наших общих задач.