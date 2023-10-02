Волынец предложила при начислении пособия на ребенка-инвалида не учитывать доход семьи

Ирина Волынец

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида независимо от дохода семьи и ее соответствие критериям нуждаемости предложила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение детский омбудсмен республики направила первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

Сейчас пособие на ребенка-инвалида назначается на основе комплексной оценки нуждаемости семьи. Учитываются такие критерии, как доходы и имущественная обеспеченность, а также занятость трудоспособных членов семьи или объективные причины ее отсутствия, напомнила Волынец.

Однако детский омбудсмен РТ убеждена, что для семей, которые воспитывают детей-инвалидов, следует предусмотреть исключение как для особо нуждающихся в дополнительной поддержке государства.

В связи с этим уполномоченный по правам ребенка в Татарстане предложила, сославшись в том числе и на позицию родительского сообщества, внести изменения в постановление Правительства РФ «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка». Это, по ее словам, должно сделать выплаты доступнее для семей с детьми-инвалидами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ирина Волынец поддержала идею разрешить дистанционную работу во время декрета.