Волынец поддержала идею разрешить дистанционную работу во время декрета

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Женщинам в декрете необходимо разрешить работать дистанционно, не опасаясь потери пособия или зарплаты. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, комментируя соответствующий законопроект.

«И, естественно, пособие должно выплачиваться без привязки к уровню дохода, чтобы мы мотивировали родителей — и мам, и пап — работать. Чтобы они знали, что точно не потеряют пособие, если вышли на работу», — заметила омбудсмен в беседе с RT.

Она отметила, что многие молодые мамы хотят работать в декрете, к примеру, для расширения жилплощади. И если им есть, с кем оставить ребенка, у них должно быть право на получение и пособия, и зарплаты.

«Потому что есть разные ситуации, и иногда мама принимает решение выйти на работу достаточно скоро после рождения ребёнка. И это решение не должно ограничиваться вот этими регламентами, что или пособие, или зарплата», — подчеркнула Волынец.