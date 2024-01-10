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Волынец предложила ограничить контент, содержащий опасные действия с детьми
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные действия с участием детей, а также снабжать его соответствующей маркировкой. Об этом со ссылкой на ее обращение к депутатам Государственной Думы Александру Хинштейну и Яне Лантратовой сообщает RT.
Волынец заметила, что сейчас пользователи социальных сетей, в том числе блогеры-миллионники, транслируют фото- и видеоконтент, содержащий действия, которые представляют опасность для участвующих в них несовершеннолетних. В качестве примера она упомянула катание детей на тюбингах, привязанных к машине, и подбрасывание новорожденных в воздух, после чего те падают в снег.
При этом некоторые родители, посмотрев подобный контент, способны повторить опасное поведение, что может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья ребенка, констатировала детский омбудсмен РТ в своем письме.
Соответственно, по мнению чиновницы, следует «ограничить распространение такого контента и накладывать на него маркировку, которая сигнализировала бы о том, что он содержит информацию, которая может представлять угрозу для ребенка». В связи с этим она попросила парламентариев инициировать разработку соответствующего законопроекта.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Сергея Косенко, который бросил новорожденного сына в сугроб и опубликовал видео в соцсетях.
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