Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, бросившего новорожденного сына в сугроб

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Сергея Косенко, который бросил младенца в сугроб и опубликовал видео в соцсетях.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, блогер, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка», – указано в публикации.

Кроме того, блогера проверят на предмет соблюдения им налогового законодательства.

