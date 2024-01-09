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Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, бросившего новорожденного сына в сугроб
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Сергея Косенко, который бросил младенца в сугроб и опубликовал видео в соцсетях.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, блогер, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.
«Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка», – указано в публикации.
Кроме того, блогера проверят на предмет соблюдения им налогового законодательства.
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