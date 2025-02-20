Волынец о том, как подросткам не стать дропперами: Научите ребенка не верить незнакомцам

Ирина Волынец

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане участились случаи, когда подростки становятся жертвами мошенников и под их влиянием становятся дропперами – переводят украденные деньги, в том числе на Украину. Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец рассказала «Татар-информу», что делать родителям, чтобы дети не стали жертвой мошенников.

«Самый лучший вариант – контролировать, на что ребенок расходует средства, это помогает избежать таких мошеннических ситуаций. По детским картам, по данным банков, проходит около десяти миллиардов рублей в год – это огромные цифры. Понятно, что большая часть этих денег идет на игры, на разные покупки, встроенные в мобильных приложениях», – рассказала Ирина Волынец.

Нередко подростки сами соглашаются быть дропперами. Они оформляют на свое имя карты и отдают их неизвестным, а уже с этих карт мошенники могут переводить деньги на нужды ВСУ.

«Необходимо обучать подростка финансовой грамотности и тому, что нельзя верить незнакомцам, которые обращаются к нему в мессенджерах, либо в социальных сетях. Ведь за каким-то таинственным незнакомцем, даже если он представляется ровесником ребенка, вполне может быть взрослый человек, преступник или недоброжелатель», – отметила Волынец.

Детский омбудсмен подчеркнула, что подростки – доверчивы, у них в силу возраста недостаточно развито критическое мышление.

«Вот это критическое мышление нужно воспитывать у ребенка для того, чтобы сделать его сильным. Потому что невозможно водить за руку человека всю жизнь, но, чем младше ребенок, тем больше за ним нужен присмотр и контроль», – поделилась детский омбудсмен Татарстана.

Ирина Волынец обратила внимание родителей – если ваш ребенок перевел деньги незнакомцам, вы обязаны сразу обратиться с заявлением в полицию.

«Если выяснится, что было финансирование и не было заявлено об этом, то это только усугубит вину. В случае, если будет возбуждаться уголовное дело, это может привести к таким последствиям, что даже ребенка могут лишить свободы. Поэтому добросовестное заявление родителей во-первых, поможет работе правоохранительных органов, а, во-вторых, облегчит участь ребенка», – подытожила Волынец.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане задержали более 40 дропперов, которые занимались выводом украденных мошенниками денег, в том числе на Украину.