Волынец поможет ребенку, которого избивал и довел до приступа отец в Казани

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что поможет мальчику, которого жестоко избил отец.

«Ситуация достаточно критическая, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Понятно, что ребенок находится в шоковом состоянии, конечно же ему будет необходима психологическая помощь. Вся медицинская помощь оказывается силами Министерства здравоохранения Татарстана», – заявила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане в своем Telegram-канале.

Если кто-то сомневается в действиях матери, в момент избиения ребенка, в этом будут разбираться правоохранительные органы, добавила детский омбудсмен.

«Нужно будет установить, единичный это случай или подобное происходило раньше. Также будет установлено, была ли и сама мать жертвой этого человека. На видео попала только часть инцидента, нельзя исключать, что она сама пострадала и стала жертвой насилия», – рассказала Ирина Волынец.

В настоящий момент ребенок находится в безопасности, все меры по поддержке ребенка в данный момент предпринимаются, добавила она.

Напомним, о произошедшем стало известно сегодня днем. На видео попал момент, как мальчика избивает отец, в это время у ребенка случается приступ – известно, что он старадет серьезным заболеваением. После этого он падает на асфальт, но мужчина не перестает издевательства. Мать и сестра ребенка пытаются усмирить мужчину, но мальчику помочь не могут. Вероятно, сами боятся попасть под горячую руку.

На мужчину завели уголовное дело, прокуратура Татарстана по поручению республиканского прокурора Альберта Суяргулова инициировала проверку.