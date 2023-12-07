Волынец поддержала запрет на гаджеты в школах и рассказала о плюсах такого решения

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец рассказала о плюсах запрета на использование в школах мобильных телефонов во время урока.

По словам спикера, такой запрет не даст ученикам снимать преподавателей на видео с целью дальнейшей провокации, пишет ИА «Регнум».

Она добавила, что телефон отвлекает ребенка от учебы, рассеивает его внимание. Волынец подчеркнула, что даже взрослый человек, отвлекаясь на звонок во время какого-либо совещания, ментально перестает участвовать в рабочем обсуждении.

При этом, когда у ученика снижается концентрация внимания, то, как следствие, падает успеваемость, оценка за экзамен тоже оказывается низкой. Кроме того, дети мешают на уроке друг другу телефонами.

«Я в целом поддерживаю. Телефоны отвлекают на уроках подавляющее большинство детей», – рассказала о своем отношении к закономпроекту спикер.

Волынец подчеркнула, что инициатива не предполагает полного лишения ребенка телефона в школе, смартфоны запрещают к использованию только на время урока. Они также могут позвонить родителям, пользоваться телефоном на перемене.

Ранее сообщалось, что Госдума единогласно проголосовала за возвращение уроков труда в школы.