Госдума единогласно проголосовала за возвращение уроков труда в школы

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Госдума единогласно приняла поправку об обязательном уроке труда в школах. Об этом сообщил с личном телеграм-канале депутат нижней палаты парламента Айрат Фаррахов.

«Главное: с 1 сентября 2024 года одним из обязательных предметов с 1-9 классов станет труд (технология)», – сообщил депутат Госдумы. Поправки поддержали все 100% присутствующих депутатов, а именно 390 человек.

Кроме того, Госдума поддержала поправки, касающиеся использования телефонов во время учебных занятий. Их можно будет использовать только в случае возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся и работников образовательной организации.

Введение в школах обязательных уроков труда для средних и начальных классов с 1 сентября 2024 года ранее одобрил Комитет Госдумы по просвещению.

Напомним, что в ноябре в первом чтении парламентарии поддержали идею запретить школьникам использовать телефоны на уроках, кроме экстренных случаев. Ко второму чтению в документ добавили поправку о включении уроков труда в перечень обязательных школьных дисциплин.