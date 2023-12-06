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Госдума единогласно проголосовала за возвращение уроков труда в школы
Госдума единогласно приняла поправку об обязательном уроке труда в школах. Об этом сообщил с личном телеграм-канале депутат нижней палаты парламента Айрат Фаррахов.
«Главное: с 1 сентября 2024 года одним из обязательных предметов с 1-9 классов станет труд (технология)», – сообщил депутат Госдумы. Поправки поддержали все 100% присутствующих депутатов, а именно 390 человек.
Кроме того, Госдума поддержала поправки, касающиеся использования телефонов во время учебных занятий. Их можно будет использовать только в случае возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся и работников образовательной организации.
Введение в школах обязательных уроков труда для средних и начальных классов с 1 сентября 2024 года ранее одобрил Комитет Госдумы по просвещению.
Напомним, что в ноябре в первом чтении парламентарии поддержали идею запретить школьникам использовать телефоны на уроках, кроме экстренных случаев. Ко второму чтению в документ добавили поправку о включении уроков труда в перечень обязательных школьных дисциплин.
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