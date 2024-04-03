Волынец объяснила, почему женщины не хотят рожать второго и последующих детей

Ирина Волынец

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Наибольшее количество обращений, которые ежегодно поступают к Уполномоченному по правам ребенка в Татарстане, касается семейных конфликтов, вопросов общения с детьми после развода родителей и определения их места жительства. Об этом «Татар-информу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Глубокий кризис, который сегодня переживает семья, приводит к падению рождаемости. Иногда люди, которые говорят, что не хотят плодить нищету, на самом деле не имеют материальных проблем – у них есть жилье и стабильный, высокий доход. Но, тем не менее, они считают, что не могут себе этого позволить. У них такая картина мира в голове. Ведь никто не будет рожать ради того, чтобы увеличить количество граждан в своей стране, каким бы патриотичным он ни был», – отметила она.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ объяснила, что одного ребёнка женщины рожают даже незамужем, чтобы почувствовать себя мамой. Однако второго, третьего и последующих детей они рожают, когда уверены, что им есть на кого опереться и что муж всегда будет рядом.

«А у нас сейчас какая ситуация: восемь из десяти браков распадается. И если у женщины нет уверенности, что мужчина ей будет помогать и поддерживать, то она не решается не только быть многодетной, но даже и на второго ребёнка», – заметила спикер.

Подробнее о проблеме рождаемости в Татарстане, России и в мире читайте в материале «Татар-информа» «Для мира – хорошо, для России – плохо: почему сокращение населения неизбежно».