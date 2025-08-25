news_header_top
Общество 25 августа 2025 16:13

Волынец объяснила, кто определяет требования к школьной форме учащихся

Школы вправе устанавливать повседневную, парадную и спортивную форму одежды для учеников. Об этом в интервью «Татар-информу» накануне нового учебного года сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», образовательные организации могут устанавливать требования к одежде учеников. При этом они руководствуются типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами госвласти субъектов страны. Конкретные требования к одежде ребят, включая ее общий вид, цвет, фасон, логотипы и знаки отличия, определяются нормативным актом образовательной организации», – рассказала она.

Парадную одежду ребята надевают в праздничные дни и на торжественные линейки. Для мальчиков и юношей это повседневная одежда, дополненная светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Для девочек и девушек таким дополнением служит светлая блузка или праздничный аксессуар. Спортивная одежда нужна на уроках физкультуры и во время спортивных занятий.

Подробнее о школьной форме читайте в интервью «Татар-информа».

#Ирина Волынец #школьная форма #новый учебный год
