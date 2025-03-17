Волынец о «Заступнике»: «В момент опасности помощь придет к ребенку за две минуты»

Скачав мобильное приложение «Заступник», родители могут меньше тревожиться за своих чад. Сегодня в Татарстане его установили уже более 110 тысяч человек. С ним родители всегда знают, где находится ребенок, а сам ребенок, попав в опасную жизненную ситуацию, может позвать на помощь, нажав кнопку на своем телефоне.





По всей стране через приложение поступило более 10 тысяч сигналов о помощи, сообщила Ирина Волынец

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Одно нажатие на кнопку на рабочем столе телефона может спасти жизнь»

Всегда знать, где находится ваш ребенок, первым узнать, если он попал в беду и помочь другому ребенку, который оказался в опасной ситуации, – можно благодаря приложению «Заступник». О сообществе волонтеров, помогающем детям, и итогах их работы, сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».

Сегодня «Заступник» – это единственное бесплатное мобильное приложение, которое позволяет детям в экстренной ситуации не только подать сигнал бедствия, но и получить помощь родителей, волонтеров и сотрудников экстренных служб в кратчайшие сроки.

«Заступник» в Татарстане был запущен по инициативе Уполномоченного по правам ребенка Ирины Волынец при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в сотрудничестве с Министерством образования и науки РТ и Министерством внутренних дел по РТ. Проект реализует центр помощи «Заступник», было разработано и бесплатное мобильное приложение, которое признано лучшим приложением Рунета в своей категории.

Одно нажатие на кнопку на рабочем столе телефона может спасти жизнь и помочь выбраться из передряги. Приложение работает в связке с экстренными службами, что обеспечивает максимально оперативную реакцию на сигнал, который подает ребенок.

Помочь ребенку могут и взрослые волонтеры, которые скачали приложение. Они получат на свой телефон сигнал от ребенка, находящегося по близости. В сообщении будет указано имя и возраст ребенка, а также привязана его фотография. Система сразу показывает волонтеру, какое расстояние от него до ребенка, выстраивает оптимальный маршрут. Случается, рассказывают разработчики, на помощь ребенку приходят сразу несколько человек. И чем больше людей скачают приложение, тем больше шансов, что тот, кто оказался в беде, вовремя получит помощь.

«Не секрет, что иногда много времени уходит на ожидание ответа от службы 112»

«Наша задача, чтобы большая часть преступлений даже не была совершена, чтобы они были предотвращены. Приложение снижает нагрузку и на спецслужбы. Не секрет, что иногда много времени уходит на ожидание ответа от службы 112, в то время, как счет идет на секунды – если ребенок оказался в беде. Конечно, приложение не подменяет работу силовых ведомств, мы совместными усилиями помогаем детям, причем помощь эта оказывается ребенку в течение двух минут», – рассказала детский омбудсмен.

По всей стране через приложение поступило более 10 тысяч сигналов о помощи, привела данные Ирина Волынец.

«Итогом промежуточной работы в Татарстане стала цифра – 110 тысяч пользователей. Это хороший показатель, но надо понимать, что в республике живет 4 миллиона человек и чем больше человек подключатся к сообществу, тем быстрее ребенку придут на помощь», – рассказала Ирина Волынец.

129 сигналов о помощи было подано детьми через приложение в Татарстане, добавила она. В ста случаях помощь оказали родители. В 19 случаях – на помощь ребенку пришли волонтеры сообщества.

«Среди детей, которые зарегистрировались в приложении, удалось снизить преступления против жизни и здоровья на 34%, на 40% стало меньше происшествий на воде, сексуальные преступления против несовершеннолетних снизились на 16%, детские суициды – в три раза, хищения у детей и подростков снизились на 33%. Фактов истязания детей стало меньше на 35%», – привела данные Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

«Приложение не подменяет работу силовых ведомств, мы совместными усилиями помогаем детям, причем помощь эта оказывается ребенку в течение двух минут» Фото: © «Татар-информ»

«Сигнал о помощи сработает даже в беззвучном режиме смартфона»

В «Заступнике» предусмотрен режим тренировки, чтобы ребенок мог ознакомиться с работой приложения и в экстренной ситуации не растерялся.

«Кнопка помощи выносится на главный экран телефона. Не надо тратить время на то, чтобы открыть приложение, загрузить его. Ребенок может в каждой ситуации, в которой он почувствовал себя в опасности, воспользоваться этой помощью», – рассказала Ирина Волынец.

Пользоваться приложением несложно – оно интуитивно понятно. Есть отдельное приложение для родителей и для детей. Родители в своем приложении добавляют в специальный раздел «круг доверия» тех, кто будет получать сигналы о помощи от ребенка. Включить туда можно всех, кому вы доверяете: это могут быть учителя, близкие родственники, друзья и соседи.

«Когда ребенок нажмет на кнопку помощи, люди из круга доверия узнают об этом. Например, школьник возвращается домой один, в подъезде или во дворе он увидел подозрительных людей. Нажимает на кнопку и люди из круга доверия получают сигнал о помощи. Срабатывает этот сигнал даже в беззвучном режиме смартфона», – отметила она.

Если никого из круга доверия не оказываются рядом, сигнал получают все участники системы. Сразу после нажатия кнопки, начинается вестись аудиозапись – через приложение будет слышно то, что происходит рядом с ребенком.

Пользоваться приложением несложно – оно интуитивно понятно. Есть отдельное приложение для родителей и для детей Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Мы думаем, что с нашими детьми никогда ничего не произойдет»

Важно настроить геолокацию на сматфоне ребенка, чтобы приложение могло точно показать его координаты.

«Но бывает так, что ребенок подал сигнал помощи из чужой квартиры и волонтеры не могут понять, на каком этаже и в какой квартире он находится. Поэтому надо объяснить ребенку, чтобы он по возможности вслух произносил информацию о том, где он находится, описывать обстановку вокруг», – отметила детский омбудсмен.

Команда сотрудников, обеспечивающих работу приложения "Заступник» – огромна, в нее также входят психологи.

«Когда уже что-то произошло, начинаешь думать: почему нельзя было потратить несколько минут и скачать приложение? Мы всегда думаем, что с нашими детьми никогда ничего не произойдет. Дай Бог, чтобы нашим детям никогда не потребовалась помощь этого приложения, но пусть лучше оно будет, чем если вдруг помощь понадобится, а у ребенка не окажется возможности позвать взрослых на помощь», – отметила Ирина Волынец.

Сейчас авторы проекта сейчас проводят конкурс роликов о работе приложения – в любом формате дети вместе с родителями могут снять видео и подать заявку на участие. Заявки принимаются до 1 апреля. Победителей выберут в разных номинациях и наградят смартфонами и другими ценными призами.

Один из создателей сообщества «Заступник» Алексей Троцюк призвал скачать приложение и вступить в сообщество «Заступник» каждого Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Одним из создателей сообщества стал продюсер сериала «Слово пацана»

Один из создателей сообщества «Заступник» Алексей Троцюк – сценарист и продюсер, автор фильмов «Холоп», «Бывшие», «Чебурашка», «Последний богатырь», продюсер сериала «Слово пацана».

Ирина Волынец отметила, что в стремлении помочь детям, объединяются даже те, у кого когда-то возникали разногласия. Напомним, что детский омбудсмен не раз выступала против создания сериала «Слово пацана».

«Мы объединяемся, потому что наша задача – безопасность детей, гораздо выше, чем наши мнения относительно какого-то фильма. Здесь каждый может остаться при своем мнении, но, когда мы понимаем, что нам нужно объединять свои силы, мы должны это делать. То, что у нас разные взгляды на разные вещи, вовсе не говорит о том, что мы должны разобщаться – мы ищем идеи для объединения», – отметила Ирина Волынец.

Она также обратила внимание на то, что поддержали сообщество очень многие политики, актеры и известные люди.

Троцюк поделился, что планирует создать мультфильм по мотивам историй детей, получивших помощь от «Заступника» Фото: © «Татар-информ»

«В наше время каждый родитель должен знать, где находится его ребенок»

«Ни одно приложение не способно никого защитить, но с его помощью можно создать ту “удочку”, которую мы дадим хорошим людям, при помощи которой они смогут совместными усилиями поймать ту “большую рыбу” под названием “детская безопасность”. Неправильно было бы упустить такую возможность. Я вижу, что это действительно работает», – поделился Алексей Троцюк.

Он призвал скачать приложение и вступить в сообщество «Заступник» каждого, чтобы максимально обезопасить детей.

«Я считаю, что в наше время каждый родитель должен знать, где находится его ребенок. Это наш гражданский долг. И каждый ребенок должен иметь возможность позвать на помощь одним нажатием на кнопку. Все это должно быть абсолютно бесплатно и без всяких ограничений. Сейчас мы имеем такую возможность и не пользоваться ей, неправильно. Самое главное, чтобы все помнили, что приложение никому не помогает – помогают люди. А приложение – это прекрасный инструмент, чтобы объединить наши усилия в одном большом и полезном деле», – отметил продюсер.

Он поделился, что уже работает над фильмом и планирует создать мультфильм по мотивам историй детей, получивших помощь от «Заступника».

По словам Дмитрия Иванова, если ребенок нажмет на кнопку помощи случайно, то ничего страшного не произойдет Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ребенок должен знать, что за его спиной целая гурьба людей, которые вступятся за него»

«Мы считаем, если родители каждого второго ребенка установят приложение, этого будет достаточно для того, чтобы система работала эффективно», – отметил координатор проекта АНО «Центр помощи “Заступник”» Дмитрий Иванов.

По его словам, создать безопасную среду для наших детей мы можем только совместными усилиями.

«Наша задача, чтобы ребенок, который идет по улице, чувствовал, что рядом с ним всегда находятся десятки мам и пап, которые, в случае чего, незамедлительно придут на помощь. Он должен знать, что за его спиной целая гурьба людей, которые вступятся за него», – поделился координатор проекта.

По его словам, если ребенок нажмет на кнопку помощи случайно, то ничего страшного не произойдет.

«Первыми сигнал получают родители и люди из круга доверия. Они уже смогут определить ложный это вызов или нет. Экстренные службы, операторы ситуационного центра и волонтеры сообщества не будут потревожены, если родители определят этот сигнал, как ложный. Мы понимаем ту самую парадигму – у ребенка в телефоне установлена тревожная кнопка и руки чешутся нажать, поэтому предусмотрели специально для этого тестовый режим, чтобы можно было понять, как работает приложение», – отметил Дмитрий Иванов.

Создать безопасную среду для наших детей мы можем только совместными усилиями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Злоумышленник воспользоваться приложением не может»

«Наверное, самый частый вопрос за несколько лет работы проекта: “Может ли злоумышленник воспользоваться приложением?”. Данный сценарий невозможен – местоположение ребенка видят только его родители – никто больше: ни волонтеры, ни экстренные службы. Если ребенок подает сигнал о помощи, его в первую очередь видят люди из круга доверия. И только если родитель понимает, что ребенку действительно нужна помощь, а он сам находится далеко от него, тогда, всем остальным пользователям приложения станет известна геопозиция ребенка», – объяснил он.

Планируется, что в будущем приложение будет интегрироваться с Госуслугами, что сделает его использование еще более безопасным. К слову, как утверждают авторы проекта, за три года работы приложения не было получено ни одного нарекания от пользователей.

Больше информации о проекте «Заступник» на сайте и в Telegram-канале. Дополнительную информацию о мобильном приложении можно получить на странице «ВКонтакте». Если возникли вопросы по приложению «Заступник», то круглосуточно работает служба заботы в WhatsApp: +7 (963) 932-55-45.