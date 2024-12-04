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Общество 4 декабря 2024 12:11

Волынец назвала «тревожным сигналом» популярность энергетических ингаляторов среди детей

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Популярность энергетических ингаляторов среди подростков – это тревожный сигнал. Такое мнение выразила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Многие родители могут не знать, что у детей есть зависимость, потому что нет запаха, нет какого-то соответствующего внешнего вида, как есть у курильщика. Детей обманывают, говорят о том, что это безобидно, что это всего лишь энергетик», – приводит слова детского омбудсмена «Вести Татарстан».

Ранее сообщалось, что в России будут увеличены штрафы за продажу сигарет, вейпов и кальянов несовершеннолетним. За данное правонарушение можно быть оштрафованным на сумму до 2 млн рублей.

#Ирина Волынец #дети
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