В России поднимут штрафы за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним

Штраф за продажу сигарет, вейпов и кальянов несовершеннолетним в России составит до 2 млн рублей. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщает ТАСС.

В документе об усилении административной ответственности говорится, что за реализацию табачной и никотиносодержащей продукции детям на граждан будет налагаться штраф в размере 200-300 тысяч рублей. Если правонарушение совершено должностным лицом, сумма штрафа вырастет до 500-700 тысяч, для юридических лиц — до 1,5 — 2 млн рублей.

В издании напомнили, что, согласно действующему законодательству, для граждан сумма штрафов сейчас составляет от 40 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тысяч, а для юрлиц — от 400 до 600 тысяч.