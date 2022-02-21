Волынец: Мой долг омбудсмена — решать проблемы гостей из ЛНР и ДНР

Руководство Татарстана сделает все возможное, чтобы эвакуированные жители Донбасса чувствовали себя максимально комфортно. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Напомним, сегодня был создан оперштаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. На первом заседании стало известно, что РТ готова принять 1000 эвакуированных жителей народных республик.

«Конечно, причина, по которой к нам едут жители ДНР и ЛНР, тревожит всех граждан России, — сказала детский омбудсмен. — И мы сделаем все для того, чтобы этим людям у нас было максимально комфортно».

Она подчеркнула, что мирные жители: дети, женщины и пожилые люди — измотаны годами нелегкой жизни, войной и неизвестностью.

«Мой долг как Уполномоченного по правам ребенка и матери защищать права и интересы несовершеннолетних, содействовать наилучшему решению проблем и вопросов, которые могут возникнуть у наших гостей из ДНР и ЛНР», — отметила Волынец.

Руководство республики предоставит для прибывших своевременную психологическую и медпомощь, возможность получить образование, организует кружки для юных жителей Донбасса. Волынец также поделилась, что планируется организовать для прибывающих детей культурный досуг и познакомить их с историей и достопримечательностями Татарстана.