Татарстан готов принять первую тысячу эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

В Татарстане сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В Кабмине прошло первое заседание штаба, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Председателем стал первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, в состав штаба также вошли представители МЧС, МВД, Минтруда, Миндортранспорта, Минобрнауки, Минмолодежи, Уполномоченного по правам человека и ребенка и др.

На заседании доложили, что республика готова принять 1000 людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Их разместят в санаториях «Санта», «Жемчужина», «Ливадия», «Васильевский». Все пункты подтвердили полную готовность.

«Отправление поезда в Татарстан ожидается в ближайшие часы. По прибытии в Казань всех эвакуированных организованно автобусами отправят в места временного проживания. Людей обеспечат горячим питанием, в случае необходимости медицинской помощью», — сказала Галимова.

По ситуации штаб в оперативном порядке информирует Президента РТ Рустама Минниханова. Очередное заседание запланировано на завтра.